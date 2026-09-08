Un campeón continental y un novato en Primera FEB, primeros exámenes del UCAM Murcia

Un recién ascendido a Primera FEB y el campeón de la Basketball Champions League América de la temporada pasada serán los dos primeros rivales del UCAM Murcia CB en los encuentros de preparación para el próximo curso. Los universitarios han priorizado este tórrido verano los entrenamientos a los encuentros, pero a partir de esta semana ya pisan el acelerado con el estreno liguero en el horizonte el domingo 27 de septiembre en la pista del Girona.

Serán dos test de diferente calibre para los de Sito Alonso, que jugarán cinco amistosos en doce días. El primero será mañana miércoles con el Trofeo Feria de Albacete en juego (19:00). Enfrente tendrá al único rival de inferior categoría al que se va a medir. El Albacete es un recién ascendido a Primera FEB que mantiene la base de Segunda FEB, con la continuidad de siete jugadores y solo tres fichajes hasta el momento, que son el base escolta esloveno Jan Zemljic, el pívot angoleño Macachi Braz, que procede del Leyma Coruña, y el también esloveno Alen Lalovcic. Además, continúa en el plantel el alero Nick Reid, máximo anotador de los albaceteños el pasado curso con 13,5 puntos por encuentro, y el pívot de 2,10 metros Bernat Vanaclocha. Para los albaceteños será el segundo partido tras ganar al Gandía en el primero.

Sito Alonso, en la presentación del UCAM Murcia CB ante sus aficionados / Juan Carlos Caval

Boca Juniors, preparando la Intercontinental

Será el viernes en Yecla (19:00) donde el nivel de exigencia se elevará. Enfrente estará el Boca Juniors de Argentina, que no brilló el curso pasado en el campeonato de su país pero sí en la BCL, proclamándose campeón tras derrotar en la final al SEWSI Franca de Brasil. Por ello participará en Pekín, del 22 al 27 de septiembre, en la Copa Intercontinental FIBA. Para preparar este torneo ya ha disputado un amistoso en España, que perdió ante el Fuenlabrada (83-75), y mañana miércoles se enfrentará al Río Breogán. Ante los universitarios será el tercero y último en España para los de Nicolás Casalánguida.

El Boca Juniors, en el torneo que jugó en Illescas ante el Fuenlabrada / Baloncesto Illescas

El club argentino ha perdido este verano a tres piezas clave, Sebastián Vega, Santiago Scala, el MVP de la Champions, y Franco Giorgetti, pero ha incorporado a José Vildoza, quien ha regresado a su país tras jugar en el Básquet Girona, el alero Tomás Monacchi, el estadounidense Mike Warren y el argentino Leonardo Lema. Mantiene al pívot Francisco Cáffaro, de 2,16 metros pero que no jugó ante el Fuenlabrada, y también ha fichado al pívot letón Krišs Helmanis, de 2,10 metros y que se crió en la cantera del Joventut. En el amistoso ante los fuenlabreños el mejor fue el ala pívot Agustín ‘Pipi’ Barreiro, con 15 puntos y 7 rebotes, mientras que Warren, Monacchi y Helmanis aportaron 10 cada uno.

Noticias relacionadas

Y el nivel de exigencia subirá aún más en la semana previa al inicio liguero. El martes 15, a las 19:30 horas, el equipo murciano se enfrentará en San Javier en el Trofeo García Zaragoza-Martínez Pardo al MoraBanc Andorra, donde repite Zan Tabak en el banquillo. Dos días después, el jueves 17, se medirá a Unicaja Málaga en Jaén (20:30). Y el punto final a los encuentros de preparación lo pondrá en Zaragoza el domingo 20 a las 12:15 horas. Por tanto, tres rivales de ACB, dos que estuvieron el curso pasado luchando por la permanencia, y uno que pese a su potencial no se metió en los play off y que inicia un nuevo ciclo con Txus Vidorreta en el banquillo.