El Alhama ElPozo se mete en la segunda ronda de la Copa de la Reina

El Alhama ElPozo estará este viernes en el bombo de la siguiente ronda de la Copa de la Reina, tras eliminar al Fundación Albacete (1-0). Un solitario tanto de la venezolana Oriana, avanzado el segundo tiempo, permitió al conjunto de Randri ganar un partido donde el equipo visitante apretó de lo lindo en el tramo final. El sorteo dará comienzo a las once y será emitido por los canales de la RFEF y la próxima eliminatoria se jugará entre el 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre.

El recorrido del equipo alhameño la pasada campaña en la Copa fue eliminar al Extremadura (1-2), en tierras pacenses, y caer derrotado ante el Atlético de Madrid en la tanda de penaltis, tras empatar 1-1, tanto en los noventa minutos como en la prórroga, en el José Kubala. El Alhama ElPozo empezará la liga el próximo domingo a las siete en su campo ante el Levante. Se enfrentan en la primera jornada los dos equipos descendidos de Primera División.

El partido empezó movido. Ningún equipo salió a especular y pronto llegaron las hostilidades. Avisó Charle para las visitantes y la local Oriana hizo lo propio. La manchega lanzó cerca del palo y la alhameña cabeceó bien, pero el cuero salió desviado. La igualdad estaba siendo la tónica predominante. Ninguno de los equipos se hacía con el control del choque y las defensas se imponían a los ataques. Lo que parecía que iba a ser un partido eléctrico solo fue un espejismo, ya que entró en una fase de juego lento y todo muy previsible.

En el minuto 34, Laura Moreno dispuso de una ocasión para adelantar a las locales. Su lanzamiento desde la frontal del área salió alto por poco. Daba la impresión de que los equipos querían llegar al descanso cuanto antes. Antes del descanso solo cabe destacar un buen acercamiento, otra vez de Charle, cuyo disparo salió fuera por poco. Empate a nada al término de los primeros cuarenta y cinco minutos.

El Albacete avisa primero

Nada más empezar el segundo tiempo fue el Albacete quien avisó. Jugada por su ataque izquierdo y Ortega disparó al lateral de la red. Llegó la réplica en el minuto 60, donde Alba Santamaría lanzó un buen balón que repelió el larguero. Poco después, el técnico visitante decidió dar otro aire a su equipo con la entrada de tres jugadoras a la vez. Dos minutos después llegó la primera clara ocasión del Albacete. Gran jugada de Charle, centro al corazón del área y Ortega remató al poste.

Noticias relacionadas

Gol de Oriana

En el minuto 69, Sararols se planta ante Chelsea, pero esta acierta y gana el uno contra uno. Daba la impresión de que las manchegas estaban más cerca del gol que las locales, pero ocurrió todo lo contrario. En el minuto 73, la venezolana Oriana sacó un centro-chut cuyo balón se coló por la escuadra de Isabel. A falta de dos minutos, Sararols sacó un buen disparo cruzado al que responde la cancerbera británica, Chelsea. Los últimos cinco minutos, más el descuento, fueron un asedio constante del Albacete sobre el área local. Ortega y Sararols dispusieron de dos claras ocasiones para empatar. Y Vero, de gran cabezazo, también pudo empatar. Los aficionados locales respiraron cuando la colegiada señaló el final del partido.