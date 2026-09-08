El Alhama ElPozo se estrena en la Copa de la Reina ante el CD Alba

La temporada para el Alhama ElPozo va a comenzar antes en la Copa de la Reina que en la liga. Este martes, a las 19:30 horas, el equipo murciano, tras su descenso a Primera Federación, recibirá en el campo José Kubala al CD Alba en la primera ronda del torneo. Será el estreno oficial para una plantilla que volverá a ser aspirante al ascenso a la Liga F, una categoría por la que ya ha tenido dos pasos efímeros en los últimos años.

Con Randri García de nuevo en el banquillo, el club ha realizado once incorporaciones, rejuveneciéndose en todas sus líneas. Las porteras Laura Martínez (Real Oviedo) y Chelsea Ashurst (DUX Logroño); las defensas Olimpia López (Elche) y Desi Santiago (Real Murcia); las centrocampistas Lara Sierra (Fundación Albacete), Inma Balsalobre (Elche) y Ana Carrascosa (Real Murcia); y las atacantes Celia Gómez y Laura Moreno (Fundación Albacete), Evelyn Acosta (AEM Lleida) y Alba Bueno (Granada), quien regresa tras marcharse en 2025, son las novedades que presenta. Continúan Judith Caravaca, Nuria Martínez, Astrid Álvarez, Yannel Correa, Alba Santamaría, Encarni Jiménez y Raquel Pinel.

Siete filiales como rivales

El debut liguero será el domingo, también en el José Kubala, frente al Levante UD, en un choque que dará comienzo a las siete de la tarde. Será un duelo entre recién descendidos y aspirantes al regreso a la Liga F. Las valencianas han fichado como técnico a Javier Aguado, ex del Madrid CFF.

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Posteriormente, en la segunda jornada, las de Randri visitarán al Real Madrid B, para en la tercera recibir al Fundación Albacete. Otros rivales que se van a encontrar en una categoría plagada de filiales son Barcelona B, Osasuna, Atlético de Madrid B, Athletic B, Tenerife B, Villarreal, Sport Extremadura, Real Sociedad B, Cacereño y Real Unión Tenerife. El primero ascenderá directamente a la Liga F, mientras que del segundo al quinto disputarán un play off con otra plaza en juego.