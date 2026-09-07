Real Murcia-Teruel: El Real Murcia de Guilló se presenta a lo grande en NC

No sabemos qué ocurrirá la semana que viene ni la otra ni la otra, pero por una vez a la afición del Real Murcia no se le está atragantando el inicio de temporada. Por una vez después de mucho tiempo, después de dos jornadas, el Real Murcia suma los seis puntos. Por una vez los seguidores murcianistas no celebraron tres puntos pidiendo la hora. Por una vez después de mucho tiempo se permitieron disfrutar. Y eso ya son motivos para la esperanza.

La mejores imágenes de la goleada del Real Murcia ante el Teruel / Juan Carlos Caval

Porque ante el Teruel incluso desaparecieron las pocas dudas que surgieron en el Rico Pérez. Solo una vez tuvo que intervenir Dani Jiménez ante un Teruel que acabó el partido sintiendo que le había pasado por encima una apisonadora. Con Joel Jorquera, Javi Moreno y Álvaro Bustos en estado de gracia, el Real Murcia se gustó y gustó. Fue el primero el encargado de abrir el marcador tras un gran centro del gijonés y fue el segundo el que, como hiciera en Alicante, se sacó un nuevo zapatazo para encarrilar el encuentro cuando apenas había comenzado la segunda parte. Incluso Cristo Romero se sumó a la fiesta aprovechando un regalo del ex del Moreirense. Pero ni con un gol y una asistencia se conformó el catalán, que 87 marcaba un golazo para cerrar la orgía murcianista (4-0).

Ficha técnica REAL MURCIA: Dani Jiménez, Jorge Mier, Héctor Pérez, Joan Rojas, Cristo Romero (Mounir), Óscar Gil (Moyita, 71), Javi Mier (Chema Núñez, 61), Javi Moreno, Joel Jorquera, Álvaro Bustos (Palmberg, 61) y Flakus (Álvaro Giménez, 78). CD TERUEL: Zarco, Joserra, Álvaro López, Pablo Felipe (Sesé, 46), Relu, Lluís Llácer, Redón (Panagiotis, 58), Albisua, Goyo (Romera, 46), Edu Gallardo y Sergio Moreno (Carlos Igual, 72). GOLES: 1-0. Min. 17: Joel Jorquera. 2-0. Min. 53: Javi Moreno. 3-0. Min. 69: Cristo Romero. 4-0. Min. 87: Joel Jorquera. ÁRBITRO: Sergi Escriche. TARJETAS: Amarillas a los locales Javi Mier y Mounir y a los visitantes Álvaro López y Romera. ESTADIO: Nueva Condomina. 15.476 espectadores.

En plena forma

No está necesitando por ahora periodo de adaptación Sergi Guilló. Si en el Rico Pérez quedaban algunas dudas, este domingo los granas fueron mucho más fiables. Ayudó también la presencia de Javi Mier en el centro del campo junto a Óscar Gil, siendo Palmberg el que se quedaba fuera. Y ayudó también que a la primera el Real Murcia ya estaba por delante en el marcador.

Quitando unos minutos iniciales en los que el Teruel parecía querer sorprender, a partir del cuarto de hora el partido estuvo en manos de los locales. Cuando los aficionados todavía lamentaban un balón que acabó en el larguero tras envenenarse, Joel Jorquera apareció en el área para rematar un regalo que le enviaba desde la banda Álvaro Bustos, un cabezazo ante el que no pudo hacer nada Zarco.

La mejores imágenes de la goleada del Real Murcia ante el Teruel / Juan Carlos Caval

Ese gol en el 16 servía para dar un golpe sobre la mesa y calmar los nervios de los murcianistas en su estreno en Nueva Condomina. Aunque unos segundos después surgía una pequeña duda al pedir el Teruel que se revisara un posible agarrón en el área, el colegiado dejó claro que no había nada. Y a partir de ese momento, el único equipo que generó peligro fue el Real Murcia, pese a no poder ampliar la distancia en el marcador.

Llama la atención que uno de los más destacados fue Álvaro Bustos, que se entendió a la perfección con Javi Moreno y Joel Jorquera. La tuvo el gijonés con un disparo que se marchó rozando el palo y ya en la reanudación volvió a aparecer para cazar un despeje de Zarco a una gran ocasión de Joel Jorquera.

La mejores imágenes de la goleada del Real Murcia ante el Teruel / Juan Carlos Caval

Dani Jiménez por si acaso

Mientras que el Teruel hizo hasta dos cambios en el descanso buscando una reacción. Sergi Guilló mantenía su apuesta. Y el guion se repitió. Empezaron mejor los visitantes, obligando incluso a Dani Jiménez a aparecer para evitar el gol de Sesé; pero fue el Real Murcia el que prácticamente dejó listo para sentencia el partido. Como ocurriera hace una semana en el Rico Pérez, Javi Moreno demostró que no ha llegado a Murcia de vacaciones. Si ante el Hércules abría el marcador, frente al Teruel se inventó un zapatazo que significaba el 2-0 y que daba ya tranquilidad absoluta cuando todavía quedaban muchos minutos por delante (53).

Apisonadora en ataque

Los goles que no llegaron en la primera parte fueron cayendo poco a poco tras el descanso. Era como una competición por ganar el premio al mejor jugador del partido. Si Joel Jorquera había abierto el marcador, en esta ocasión se convertía en asistente. Con un gran pase al hueco dejaba a Cristo Romero prácticamente solo dentro del área, y no falló el lateral. Con una excelente definición permitía a los aficionados empezar a disfrutar de verdad de una victoria comodísima (61).

La mejores imágenes de la goleada del Real Murcia ante el Teruel / Juan Carlos Caval

Justo antes del 3-0, Sergi Guilló había movido el banquillo. Palmberg y Chema Núñez entraban para dar más creatividad al equipo.

Con Chema Núñez inventando y con Joel Jorquera en estado de gracia todo parecía indicar que el calvario del Teruel no había acabado todavía. No vio puerta Álvaro Giménez pero sí lo hizo de nuevo el extremo catalán con un golazo que subía el 4-0 al marcador y que le convertía en el mejor jugador del encuentro.