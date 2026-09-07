La puntería del Cartagena, del blanco al negro

El Fútbol Club Cartagena tuvo el pasado sábado en el Cartagonova uno de esos partidos que el aficionado termina recordando con resignación el resto de la temporada. De esos en los que la frase más escuchada termina siendo aquella de ‘no ha querido entrar la pelotita’, como si darle vida y razón al esférico y ponerlo en tu contra te fuera a librar de tu mal hacer o fortuna. Es la única explicación que tiene lo de que el encuentro frente al Nàstic terminara sin goles. Y más si lo comparas con el ejemplo más cercano en el tiempo.

En apenas siete días ha pasado el FC Cartagena del blanco al negro. Como las rayas de su primera camiseta, recién estrenada en la segunda jornada de liga. Todo el blanco estuvo en Algeciras, cuando casi cualquier ocasión de gol terminaba dentro de la portería rival. Todo el negro estuvo en el Cartagonova. Intento tras intento el final era el mismo: oportunidad perdida. Una incoherencia tan casual como amarga.

En el Nuevo Mirador se estrenó el Cartagena dejando las mejores sensaciones posibles. Goleada fuera de casa, primeros tres puntos y comienzo ideal. 1 a 3 resultó el choque frente al Algeciras. Un dato que, aislado, llevaría a cualquiera a pensar en la gran superioridad cartagenera frente a su rival cuando no fue tal.

En Algeciras perdió el Cartagena en posesión, en disparos totales y en disparos a portería. Perdió básicamente en ocasiones de gol, pero ganó en lo que importa. En el marcador. La enorme efectividad de los hombres de Íñigo Vélez en la primera jornada fue mayúscula: tres intentos entre palos y tres goles. Casi el cien por cien de acierto de no ser porque uno de los tantos no fue siquiera un disparo a puerta, sino un desvío de un contrario. Se sabía que lo de aquel encuentro era una anomalía, pero no se esperaba el Cartagena protagonizar el escenario opuesto siete días más tarde.

En el Cartagonova ganó el cuadro portuario en todo, menos en lo que importa. El Cartagena superó al Nàstic en posesión (61 por ciento), en ocasiones, en sensación de peligro y en disparos totales y a puerta. De hecho, el del sábado fue el partido con más disparos (24) del equipo albinegro con Íñigo Vélez en el banquillo y el de mayor producción ofensiva del club en muchos años. Según la cantidad y la calidad de las ocasiones, el Cartagena debió marcar contra el Nàstic 2 goles firmando un 1.94 en goles esperados, una métrica muy utilizada en el ‘big data’ del fútbol por entrenadores y analistas del cuerpo técnico de todos los equipos.

Elaboración o puntería

Del total de 24 disparos se desglosan sólo 6 a portería, incluido el remate de Nacho Martínez contra la madera de falta directa. Ahí está el verdadero problema del Cartagena. Es la puntería y no la creación de ocasiones lo que lastra al conjunto cartagenero. Nueve disparos se marcharon fuera y otros 9 fueron bloqueados por la defensa.

Desde donde más lo intentó el Cartagena fue desde dentro del área, con 13 ocasiones. Sólo 9 disparos llegaron desde fuera del área. Cinco paradas realizó Ayesa a tiros de Toni Villa (2), Ibán Ribeiro y Raúl Dacosta.

Déjà vu

Si ya es complicado que se dé un encuentro de las características del Cartagena – Nàstic una vez, parece imposible que pudieran haber dos ejemplos que impliquen a los mismos equipos, pero no es así. La última vez que se enfrentaron albinegros y granas en el Cartagonova (26 de abril de 2026), el partido tuvo el mismo guion. Los locales dominaron a su rival y chutaron 17 veces sin éxito hasta que en la que hizo 18 vieron portería. Fue De Blasis en el minuto 90. Es la única diferencia entre el partido de abril y el vivido en septiembre. No encontró el Cartagena los tres puntos esta vez.

Debe corregir este aspecto el cuadro portuario si quiere mantenerse en la zona alta de la tabla. Los equipos punteros de Primera RFEF son los que más acierto de cara a portería tienen. De nada sirve la gran generación de ocasiones si no conviertes en gol al menos una ocasión que te dé los tres puntos.

El ejemplo más claro lo tiene el cuadro albinegro en la temporada pasada, cuando se quedó a un paso de alcanzar el play off por culpa de los goles. Fue el equipo menos goleador de la mitad alta de la tabla y sufrió varios empates a cero que habrían significado tres puntos de haber tenido solamente un poco más de acierto.

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La animación, elogiada

Estrenó el FC Cartagena en el partido frente al Nàstic su nueva grada de animación, un sector de la parroquia albinegra situado en el fondo sur del Cartagonova que se dedica a dar calor y color en los partidos de casa del cuadro albinegro mediante cánticos y banderas. Para esta iniciativa, que lleva gestándose desde la temporada pasada, exigió la directiva que fueran 400 socios los que llenaran la grada del fondo sur y se acogieran a este abono especial. Se cumplió y el grupo de jóvenes que anima al equipo empieza a recibir los elogios de otras aficiones de España como Albacete o incluso Murcia.