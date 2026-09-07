El Murcia Promises, único murciano que puntúa en la primera jornada de División de Honor

Este fin de semana se abrió el telón para dar la bienvenida al grupo VII de la División de Honor de juveniles donde están encuadrados los cuatro equipos murcianos. El Murcia Promises, el Real Murcia y el UCAM repiten de la pasada temporada y el FC Cartagena está de vuelta.

La jornada inicial ha empezado sin ningún triunfo murciano. Sólo un punto de doce posibles. El logrado por el equipo revelación de la pasada campaña, el Murcia Promises, que empató a cero frente al Kelme en un partido de pocas ocasiones y jugadas de peligro.

En la Ciudad Deportiva Jose Manuel Llaneza el Real Murcia se enfrentó al Villarreal. El equipo grana sufrió una dolorosa derrota por 2 a 1 después de ir por delante en el marcador.

Dolorosa también la derrota del UCAM Murcia de Pepe Jara por 0 a 1 en Santiago el Mayor ante el recién ascendido San Antonio. El tanto mallorquín llegó el tiempo de descuento, cuando parecía que las tablas iban a ser definitivas.

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El FC Cartagena, que viajó a las Islas Baleares para medirse al Mallorca, no tuvo opción en su derrota por 3 a 0 a pesar de dar la cara.