El Molinense presenta su candidatura en Ciudad Jardín

El Molinense comenzó la temporada con una victoria en Ciudad Jardín frente al Cartagena B (2-4) en un choque don de los locales se adelantaron en el marcador por medio de un penalti al filo del descanso, pero en el segundo período se desataron los visitantes.

El conjunto de Molina de Segura es un claro aspirante a estar este año en puestos de play off. Para ello se ha reforzado con jugadores contrastados en la categoría, como Andrés Carrasco o Cristian, y con Sergi Sánchez, ex del UCAM en el banquillo. Tras una primera parte igualada donde los locales aprovecharon un penalti para adelantarse en el marcador, nada más comenzar la segunda, Paco López logró la igualada, para dos minutos después, Britos hacer el 1-2.

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El filial albinegro, con muchas novedades y juventud en sus filas esta temporada, logró empatar de nuevo el choque en el minuto 67 por medio de Rubén Hernández, pero en el tramo final apareció Andrés Carrasco para deshacer la igualdad y sentenciar poco después Júnior al anotar un penalti que dejó sentenciado el choque y le dio a los de Molina los tres primeros puntos de la temporada.