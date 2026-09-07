Josan, entrenador de ElPozo: «Ahora queremos más tras romper una racha terrorífica»

ElPozo Murcia rompió una racha que parecía no tener fin. Nueve años sin levantar un título y cayendo en demasiadas finales, casi todas ellas ante el Barça, su peor pesadilla. Pero en esta Supercopa de España, el equipo de Josan González fue capaz de lidiar con los fantasmas del pasado y pasar por encima de los culés para conquistar su séptima Supercopa. El técnico cordobés, que llegó al club con un proyecto y una idea clara, ha conseguido acabar con la sequía y volver a poner a ElPozo donde se merece. El entrenador de los murcianos afirmó ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al encuentro que van a seguir luchando por seguir levantando títulos.

«Ha sido un partido durísimo, pero hemos entrado mucho mejor que ante Palma y eso ha sido determinante. Hemos ido frenando sus acometidos, aunque es cierto que ellos han empezado conectando bien con sus pívots. Una lástima el 2-1 con esa defensa en incorporación, donde nos han castigado y nos han hecho irnos al descanso apretados. Cuando estás jugando en el Palau, sabes que te toca apretar los dientes, defenderte con todo y aprovechar los contraataques para hacer daño. Con el 4-5 hemos visto los fantasmas del pasado, pero finalmente volvemos a donde el club se merece», mencionó Josan González.

Las mejores imágenes del triunfo de ElPozo Murcia en la Supercopa de España / Eduardo Candel Reviejo/RFEF

«Aparte de ser un trabajador de fútbol sala, soy de este club. Cuando he estado fuera, siempre he estado pendiente de lo que pasaba y esto es muy especial. En mi cabeza tengo un plan a largo plazo; entre ello está recuperar lo que fue la mejor cantera de España y que de ahí se nutriera el primer equipo», comentó el técnico de ElPozo Murcia.

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«Estoy muy feliz por toda la gente que está aquí, que ha perdido varias finales y varias muy dolorosas. Recuerdo tres finales que fueron muy duras: la de Champions ante el Barça, otra en Jaén en penaltis frente al Barça y la de Copa en Cartagena, también contra el Barcelona, que ya estaba ganada. Hoy, más allá de haber ganado un título, hemos roto una racha que era terrorífica. Queremos mandar un mensaje a la gente de que queremos más y, si somos capaces de mantener esta intensidad, estaremos cerca de conseguirlo», concluyó en su aparición.