ElPozo Murcia pasea su Supercopa

ElPozo Murcia volvió a tocar la gloria en la jornada del domingo, levantando la Supercopa de España, en el Palau Blaugrana, ante su peor pesadilla, el Barça. El hito no está en haberse hecho con el trofeo en sí, sino en haber roto una racha terrorífica, de casi una década sin levantar un título. La Región de Murcia ha querido homenajear al club, primero recibiéndolos en el Palacio de San Esteban, donde les esperaba el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y después en el Ayuntamiento de Murcia, donde les ha recibido la alcaldesa, Rebeca Pérez.

“Este es vuestro lugar; el motivo por el que ElPozo Murcia fue concebido, fue creado, fue trabajado y fue creciendo y desarrollándose, fue el de ser un referente del fútbol sala en España y el de ser uno de los mejores equipos del mundo. Habéis ganado una Supercopa, con juego, con destreza y muy merecida”, comentó el jefe ejecutivo regional, Fernando López Miras.

El presidente quiso agradecer a la plantilla su trabajo desempeñado en esta Supercopa de España. “Quiero darle las gracias a este grupo. Un grupo en forma, comprometido y que defiende con dignidad la camiseta que viste y la región que representa. Y estoy convencido de que nos van a dar muchas alegrías este año”, comentó.

Cambiados de escenario y ahora en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, la alcaldesa, también elogió al conjunto murciano después de su triunfo en la Ciudad Condal. “Ayer en el Palau Blaugrana conseguisteis algo más que una victoria. Para nosotros fue una tarde totalmente trepidante, con el corazón puesto en vosotros, luchando para que ese trofeo pudiera exhibirse en vuestro palmarés”, dijo.

“Ayer se escribió una de las páginas más bonitas de la historia de la Ciudad de Murcia y eso ya es patrimonio de la suerte de todos los murcianos. Esta séptima Supercopa engrandece aún más la trayectoria del club que ha marcado el devenir de la ciudad durante décadas. Es un símbolo de toda la ciudad; no se entiende ElPozo sin Murcia, ni Murcia sin ElPozo, y juntos hacemos el mejor tándem posible”, comentó.

La alcaldesa también quiso recordar ese hito de haber acabado con una sequía de nueve años sin levantar un título. “También hay que poner en valor el haber roto esa larga espera desde la última Supercopa, en la temporada 2016/2017. Para nosotros esta victoria tiene un sabor más dulce, tiene un significado más profundo, porque significa volver, significa crecer, significa creer y significa también saber que podemos llegar aún más lejos”, mencionó.

En el acto también participaron Tomás Fuertes, máximo patrocinador del equipo, y el presidente de ElPozo Murcia, José Antonio Bolarín. “Es un honor, con nuestro equipo y el de la UCAM en baloncesto, dar ejemplo a nivel nacional de que somos una región pequeña, pero sin embargo tenemos contenido”, comentó Tomás Fuertes. “Tenemos un equipo joven, un entrenador valiente y por delante tenemos Europa. Murcia ha tenido muchos días de gloria gracias a ElPozo”, añadió el presidente del club, José Antonio Bolarín.

Por último, también quiso mostrar su agradecimiento el capitán de ElPozo Murcia, Marcel. “Quiero agradecer a la alcaldesa por recibirnos. Agradecer a toda la gente que nos acompaña, que ha estado con nosotros. Deciros que es un privilegio y un honor representar este club y a la Región de Murcia”, concluyó.