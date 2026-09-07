Carlos Alcaraz mide su nivel ante la potencia del saque de Ben Shelton en el US Open

Tras Tommy Paul, a Carlos Alcaraz le tocará enfrentarse este martes en los cuartos de final del US Open con otro estadounidense, Ben Shelton, que al igual que el murciano pertenece a la generación de 2002. En tres ocasiones se han enfrentado ambos desde 2023 y en todas ha ganado el de El Palmar. Pero en el último Grand Slam del año se va a encontrar a un rival mucho más maduro que en las anteriores ocasiones, que está exprimiendo su buen saque en Nueva York gracias a su envergadura (1,93 metros). De hecho, en el duelo de octavos de final que le enfrentó a Stefanos Tsitsipas conectó once saques directos y ganó el 83% de los puntos con su primer servicio.

Shelton, al igual que Paul, es un tenista al que le gusta jugar muy directo, tratando siempre de acortar los puntos, todo lo contrario que Alcaraz, que tratará de nuevo de alargar los puntos para imponer su mayor variedad e imaginación. Y para contrarrestrar el buen primer servicio del estadounidense, el murciano podría emplear una táctica que ya utilizó ante Paul, variando la posición al resto con el fin, como reconoció, de crear dudas en su rival. Sin duda, pese a que hasta ahora se ha enfrentado a buenos sacadores, el que más puede generarle problemas es el rival que va a tener en cuartos de final.

Ben Shelton, of the United States, lifts the trophy as he celebrates after his win over Karen Khachanov, of Russia, in the final tennis match at the National Bank Open men's tennis tournament in Toronto, Thursday, Aug. 7, 2025. / (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) Associated Press/LaPresse

El historial de enfrentamientos

Shelton no llegó al circuito profesional hasta 2022 porque durante su infancia no tuvo el tenis como prioridad. Jugó al fútbol americano -su sueño era ser quarterback- y también practicó otros deportes. La influencia de su padre, Bryan Shelton, quien también fue tenista profesional, fue lo que le hizo decantarse por el deporte de la raqueta. Además, estuvo jugando en la Universidad de Florida, un recurso que hoy en día utilizan muchos jóvenes, antes de dar el salto al profesionalismo tras proclamarse campeón individual de la NCAA.

El primer duelo entre ambos se dio en el Masters 1000 de Canadá en 2023, en pista rápida, donde Alcaraz se impuso por 6-3 y 7-6. Un año después se volvieron a ver las caras, en ese caso en la Laver Cup, donde de nuevo ganó el murciano (doble 6-4). Y el último precedente fue en Roland Garros 2025 en un duelo de octavos de final donde por primera vez Shelton logró hacerle un set a Alcaraz.

US Open | Wu Yibing - Carlos Alcaraz. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

El año de Shelton: títulos en todas las superficies

Ben Shelton ha sido este año el ganador del Masters 1000 de Canadá que se disputó en Totonto y también triunfó en el ATP 250 de Stuttgart sobre hierba, donde derrotó en la final a Taylor Fritz, y el ATP 500 de Dallas, donde se dio la misma final, y también en el ATP 500 de Munich. Es decir, tiene cuatro títulos en diferentes superficies, lo que demuestra que es un jugador con un alto rendimiento en todas. En los Grand Slam, en el Abierto de Australia fue donde firmó su mejor resultado al caer en cuartos de final ante Jannik Sinner. Después, en Roland Garros, solo fue capaz de superar una ronda, y en Wimbledon fue sorprendente eliminado en el partido inaugural ante el finlandés Virtanen, 140 del mundo.

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En el US Open ganó en primera ronda al holandés Tallon Griekspoor, en segunda al polaco Hubert Hurkacz, y en tercera, al canadiense Denis Shapovalov. En todos esos encuentros cedió al menos un set. El único que ganó con un 3-0 fue en octavos ante Tsitsipas. En total, ha necesitado 11 horas y 13 minutos para plantarse en cuartos por 9 horas y 43 minutos del murciano, es decir, noventa minutos menos.