Calasparra, el primer líder de Preferente Autonómica

Pistoletazo de salida a la Preferente Autonómica, quizá la mas abierta de las últimas campañas. Con su victoria por 5 a 1, el Calasparra empieza liderando la clasificación. El equipo de Rafa Muñoz no tuvo problemas para golear al Lorquí. Marcaron Jiménez, David, Ibrahim, Valverde y Ordoñez. El tanto visitatante lo hizo Abenza de penalti

El Alhama ha tenido un inicio soñado. Goleó al recién llegado Hoya del Campo también por 5 a 1. Almeida marcó el primero a los dieciocho minutos, después Juanma para terminar la primera parte. En la segunda, Fernando hizo dos goles e Ibrahim otro. El del honor lo marcó Mario.

El Beniel pasó por encima del Lumbreras (4-0) en un partido que tuvo de todo y donde el técnico local, Olivares, acabó expulsado. Jorge marcó el primero. Mario el segundo. Tabarez hizo el resto con los otros dos tantos.

El Lorca Deportiva con el aguileño Jesús Cardona en el banquillo empezó ganando al Pinatar por 2 a 0. El primer gol lo anotó el mexicano Keiser a los ocho minutos e Ibarra hizo el segundo.

El Algezares ganó al recién descendido Caravaca (2-1). Claudio y Juanjo marcaron para los de casa mientras que Bejar el hizo el tanto visitante. El Archena ganó al Yeclano B (2-0). Mario y Javi, de penalti, hicieron los goles.

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En el partido de rivalidad, el Cieza y el Abarán se repartieron los puntos (2-2). El Muleño cayó ampliamente derrotado en su campo ante el Real Murcia (4-2). El Dolorense y el Deportivo Murcia también empataron (1-1).