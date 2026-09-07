Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Comienza una semana con una extensa agenda de acontecimientos deportivos. En fútbol, arranca la Champions para los equipos española, y a nivel regional, doble compromiso para el Real Murcia, el miércoles en Copa Federación y el domingo en liga, visita del FC Cartagena al Rayo Majadahonda y encuentro del Águilas en casa ante el Real Madrid Castilla. En baloncesto, continúa el Mundial femenino y el UCAM Murcia CB disputa sus dos primeros amistosos de pretemporada. En fútbol sala, inicio de la liga para ElPozo, campeón de la Supercopa, y el Jimbee Cartagena. El tenis y Carlos Alcaraz volverán a ser protagonistas con la última semana del US Open. En motociclismo, este fin de semana se disputa el Gran Premio de San Marino. Además, el desenlace la Vuelta Ciclista a España.
Lunes, 7 de septiembre
FÚTBOL: Primera División
Getafe-Celta (Movistar) 19:00
Elche-Real Sociedad (Movistar) 21:30
TENIS: US Open
Octavos de final (Movistar) 17:30
BALONCESTO: Mundial femenino
España-Japón (Teledeporte/Movistar) 17:50
Martes, 8 de septiembre
FÚTBOL: Liga de Campeones
Real Madrid-Inter Milan (Movistar) 21:00
B. Dortmund-Villarreal (Movistar) 21:00
Lille-Real Betis (Movistar) 21:00
Copa de la Reina
Alhama ElPozo-Alba 19:30
CICLISMO: Vuelta a España
Etapa 16 (Teledeporte/La 2) 14:30
TENIS: US Open
Cuartos de final (Movistar) 17:30
Alcaraz-Shelton (Movistar) PD
Miércoles, 9 de septiembre
FÚTBOL: Copa Federación
Mensajero-Real Murcia 20:00
Liga de Campeones
Barcelona-Feyenoord (Movistar) 18:45
Liverpool-Atlético (Movistar) 21:00
CICLISMO: Vuelta Ciclista a España
Etapa 17 (Teledeporte/La2) 14:30
BALONCESTO: Amistoso
Albacete-UCAM Murcia 19:00
TENIS: US Open
Cuartos de final (Movistar) 17:30
Jueves, 10 de septiembre
CICLISMO: Vuelta a España
Etapa 18 (Teledeporte/La 2) 14:30
Viernes, 11 de septiembre
FÚTBOL: Primera División
Sevilla-Valencia (DAZN) 21:00
CICLISMO: Vuelta a España
Etapa 19 (Teledeporte/La 2) 14:30
BALONCESTO: Amistoso en Yecla
UCAM Murcia-Boca Juniors 19:00
CICLISMO: Vuelta a España
Etapa 19 (Teledeporte/La 2) 14:30
TENIS: US Open
Primera semifinal (Movistar) 21:00
Sábado, 12 de septiembre
FÚTBOL: Primera División
Racing-Alavés (DAZN) 14:00
Osasuna-Espanyol (DAZN) 16:15
Athletic-Elche (Movistar) 18:30
Real Madrid-Rayo (DAZN) 21:00
Primera RFEF
Águilas FC-RM Castilla (M+/FC/FanPlay) 13:00
Majadahonda-Cartagena (Fclub/FanPlay) 21:00
MOTOCICLISMO: GP San Marino
Carrera al Sprint (DAZN) 15:00
CICLISMO: Vuelta a España
Etapa 20 (Teledeporte/La 2) 14:30
FÚTBOL SALA: Primera División
Noia-ElPozo Murcia (DAZN) 20:30
Primera División Iberdrola
STV Roldán-Wapanix (RFEF.es) 18:00
Móstoles-LBTL Alcantarilla (RFEF.es) 18:30
TENIS: US Open
Segunda semifinal (Movistar) 1:30
Domingo, 13 de septiembre
FÚTBOL: Primera División
Celta-Málaga (DAZN) 14:00
Levante-Barcelona (Movistar) 16:15
Getafe-Deportivo (Movistar) 18:30
Real Sociedad-Atlético (DAZN) 21:00
Primera RFEF
Madrileño-Real Murcia (M+/FC/FanPlay) 20:30
Segunda RFEF
UCAM Murcia-Valencia Mestalla 11:00
Peña Deportiva-Yeclano 11:30
Mallorca B-Minera 12:00
Cieza-Ilicitano 17.30
La Nucía-Real Murcia Imperial 19:00
Orihuela-Lorca Deportiva 19:00
Primera Iberdrola
Alhama ElPozo-Levante 19:00
MOTOCICLISMO: GP San Marino
Carrera Moto3 (DAZN) 11:00
Carrera Moto2 (DAZN) 12:15
Carrera MotoGP (DAZN) 14:00
FÓRMULA 1: Gran Premio de Madrid
Carrera (Telecinco/DAZN) 15:00
CICLISMO: Vuelta a España
Etapa 21 (Teledeporte/La 2) 14:45
FÚTBOL SALA: Primera División
Jimbee Cartagena-Inter JP (Teledeporte) 12:45
TENIS: US Open
Final masculina (Movistar) 20:00
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