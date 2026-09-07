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Polideportivo

Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Alcaraz lució una equipación diferente ante Paul

Alcaraz lució una equipación diferente ante Paul / EFE

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Dioni García

Dioni García

Comienza una semana con una extensa agenda de acontecimientos deportivos. En fútbol, arranca la Champions para los equipos española, y a nivel regional, doble compromiso para el Real Murcia, el miércoles en Copa Federación y el domingo en liga, visita del FC Cartagena al Rayo Majadahonda y encuentro del Águilas en casa ante el Real Madrid Castilla. En baloncesto, continúa el Mundial femenino y el UCAM Murcia CB disputa sus dos primeros amistosos de pretemporada. En fútbol sala, inicio de la liga para ElPozo, campeón de la Supercopa, y el Jimbee Cartagena. El tenis y Carlos Alcaraz volverán a ser protagonistas con la última semana del US Open. En motociclismo, este fin de semana se disputa el Gran Premio de San Marino. Además, el desenlace la Vuelta Ciclista a España.

Lunes, 7 de septiembre

FÚTBOL: Primera División

Getafe-Celta (Movistar) 19:00

Elche-Real Sociedad (Movistar) 21:30

TENIS: US Open

Octavos de final (Movistar) 17:30

BALONCESTO: Mundial femenino

España-Japón (Teledeporte/Movistar) 17:50

Martes, 8 de septiembre

FÚTBOL: Liga de Campeones

Real Madrid-Inter Milan (Movistar) 21:00

B. Dortmund-Villarreal (Movistar) 21:00

Lille-Real Betis (Movistar) 21:00

Copa de la Reina

Alhama ElPozo-Alba 19:30

CICLISMO: Vuelta a España

Etapa 16 (Teledeporte/La 2) 14:30

TENIS: US Open

Cuartos de final (Movistar) 17:30

Alcaraz-Shelton (Movistar) PD

Miércoles, 9 de septiembre

FÚTBOL: Copa Federación

Mensajero-Real Murcia 20:00

Liga de Campeones

Barcelona-Feyenoord (Movistar) 18:45

Liverpool-Atlético (Movistar) 21:00

CICLISMO: Vuelta Ciclista a España

Etapa 17 (Teledeporte/La2) 14:30

BALONCESTO: Amistoso

Albacete-UCAM Murcia 19:00

TENIS: US Open

Cuartos de final (Movistar) 17:30

Jueves, 10 de septiembre

CICLISMO: Vuelta a España

Etapa 18 (Teledeporte/La 2) 14:30

LORCA, 02/09/2026.- El ciclista español del Movistar, Enric Mas, celebra en el podio con el maillot rojo de líder general al término de la 11ª etapa de La Vuelta a España, de 153,8 km entre las localidades de Cartagena y Lorca. EFE/ Javier Lizón

LORCA, 02/09/2026.- El ciclista español del Movistar, Enric Mas, celebra en el podio con el maillot rojo de líder general al término de la 11ª etapa de La Vuelta a España, de 153,8 km entre las localidades de Cartagena y Lorca. EFE/ Javier Lizón / Javier Lizón / EFE

Viernes, 11 de septiembre

FÚTBOL: Primera División

Sevilla-Valencia (DAZN) 21:00

CICLISMO: Vuelta a España

Etapa 19 (Teledeporte/La 2) 14:30

BALONCESTO: Amistoso en Yecla

UCAM Murcia-Boca Juniors 19:00

CICLISMO: Vuelta a España

Etapa 19 (Teledeporte/La 2) 14:30

TENIS: US Open

Primera semifinal (Movistar) 21:00

Sábado, 12 de septiembre

FÚTBOL: Primera División

Racing-Alavés (DAZN) 14:00

Osasuna-Espanyol (DAZN) 16:15

Athletic-Elche (Movistar) 18:30

Real Madrid-Rayo (DAZN) 21:00

Primera RFEF

Águilas FC-RM Castilla (M+/FC/FanPlay) 13:00

Majadahonda-Cartagena (Fclub/FanPlay) 21:00

Las mejores imágenes del partido entre el FC Cartagena y el Nástic

Las mejores imágenes del partido entre el FC Cartagena y el Nástic / Iván Urquizar

MOTOCICLISMO: GP San Marino

Carrera al Sprint (DAZN) 15:00

CICLISMO: Vuelta a España

Etapa 20 (Teledeporte/La 2) 14:30

FÚTBOL SALA: Primera División

Noia-ElPozo Murcia (DAZN) 20:30

Primera División Iberdrola

STV Roldán-Wapanix (RFEF.es) 18:00

Móstoles-LBTL Alcantarilla (RFEF.es) 18:30

TENIS: US Open

Segunda semifinal (Movistar) 1:30

Domingo, 13 de septiembre

FÚTBOL: Primera División

Celta-Málaga (DAZN) 14:00

Levante-Barcelona (Movistar) 16:15

Getafe-Deportivo (Movistar) 18:30

Real Sociedad-Atlético (DAZN) 21:00

Primera RFEF

Madrileño-Real Murcia (M+/FC/FanPlay) 20:30

Segunda RFEF

UCAM Murcia-Valencia Mestalla 11:00

Peña Deportiva-Yeclano 11:30

Mallorca B-Minera 12:00

Cieza-Ilicitano 17.30

La Nucía-Real Murcia Imperial 19:00

Orihuela-Lorca Deportiva 19:00

Primera Iberdrola

Alhama ElPozo-Levante 19:00

MOTOCICLISMO: GP San Marino

Carrera Moto3 (DAZN) 11:00

Carrera Moto2 (DAZN) 12:15

Carrera MotoGP (DAZN) 14:00

Pedro Acosta (KTM), en su boxe, con la mirada fija en el infinito.

Pedro Acosta (KTM), en su boxe, con la mirada fija en el infinito. / RED BULL KTM FACTORY

FÓRMULA 1: Gran Premio de Madrid

Carrera (Telecinco/DAZN) 15:00

CICLISMO: Vuelta a España

Etapa 21 (Teledeporte/La 2) 14:45

FÚTBOL SALA: Primera División

Jimbee Cartagena-Inter JP (Teledeporte) 12:45

TENIS: US Open

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Final masculina (Movistar) 20:00

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