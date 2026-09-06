El Yeclano inicia la era Xavi Giménez con victoria e identidad

El Yeclano Deportivo venció su primer encuentro de liga ante uno de los candidatos al ascenso, el Atlético Baleares (1-0), en un encuentro muy trabajado e intenso. Un precioso gol de Borona en la mejor combinación del partido dio los tres puntos a los de Xavi Giménez, que supieron sufrir ante un rival que lo intentó, y probablemente lo mereció, hasta el último momento.

La nueva era azulgrana comenzó con el liderazgo indiscutible de los dos únicos renovados de la plantilla, Borona y Nani, que hicieron traslado a sus compañeros de lo que suele ser la seña de identidad del equipo en La Constitución. Sin ofrecer demasiado en cuanto a la creación, la buena disponibilidad táctica y la intensidad típica agradó. Interesante fue la propuesta de tres centrales Campins, Clavero y Holgado, con mucha profundidad en los carriles con Nani y un correctísimo Javi Rodriguez, y al jovencísimo Dani Herrera de nueve con buena planta e interesante referencia.

Ficha técnica Yeclano: Pablo García, Javi Rodríguez, Campins, Sebas Holgado, Samu Clavero, Nani (Quivira, 82), Rafa Parejo, Joselu Guerra (Mario Marín, 78), Borona (Román Fita, 76), Fer Harta (Javi Borrego, 46) y Dani Herrera (Álex Altube, 78). Atlético Baleares: Vicente Sabater, Álvaro Martín, Iván López, Gerardo, Nofre, Joffre (Miguelito, 68), Adri Catalá, Rubén Bover, Miguel Soler (Pablo Hernández, 78), Al Pha (Rubén, 68) y Raúl Caballero. Gol: 1-0. Min. 54: Borona. Árbitro: Carlos Albadalejo, valenciano. Amonestó a los locales Holgado, Parejo, Pablo García y Álex Altube, y a los visitantes Miguel Soler e Iván López. Campo: La Constitución ante 1.200 espectadores.

Borona, más liberado por dentro, sería el que intentaría más cosas, pero generalmente desde fuera del área ofreció varios disparos que no causaron problemas a Vicente Sabater. Por su parte, el Atlético Baleares demostraba que a su potente plantel no se le caían los anillos en un campo pequeño como La Constitución plagado de barro ante el mal estado del césped.

De hecho, el equipo mallorquín fue a más a lo largo de la primera parte, y cerca estuvo de aprovechar un par de pájaras defensivas pasada la parada de hidratación. Raúl Caballero perdonó en la mejor poco antes de que los equipos encararon vestuarios con algunas dudas locales.

Xavi Giménez movió ficha en el descanso, y dio entrada a Borrego por un Fer Harta algo desubicado caído a banda, y eso ayudó a mejorar las asociaciones de creatividad en campo contrario. Pronto comenzaron a pasar más cosas, con un par de idas y venidas que dieron más velocidad y vistosidad al choque. Y a los nueve minutos, se generaría la acción combinativa más ágil y bonita con la que se lograría el único gol del encuentro. Rodríguez encuentra Borona y a Herrera, quien usó bien su cuerpo para cubrir la recepción en la frontal y filtrar un pase genial a Borona dentro del área, quien cruzó con acierto a la cepa del poste para abrir el marcador.

El Yeclano pediría poco después penalti sobre Herrera que el colegiado alicantino no pitó, y supo darle la continuidad necesaria a los minutos siguientes. Los baleares reaccionaron y metieron modificaciones para incidir más por banda y tener buenos pies por dentro. Con el paso de los minutos, este Yeclano todavía en construcción dio un par de pasos hacia atrás que facilitaba las cosas a la insistencia de los visitantes.

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El colegiado le perdonó la roja a Iván López en una acción sin balón, y fue objeto de discordia en la grada, que supo dar aliento al equipo para resistir. El guardameta Pablo García sacó una manopla exquisita en tiro exterior, y en los minutos finales, un par de arreones por la izquierda balear hizo tambalear a la defensa local provocando varias acciones peligrosas. Pero el empate, de haber llegado, habría sido en la última del partido, en un disparo inmejorable desde la frontal de Bover que rozó el travesaño.