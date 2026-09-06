El Real Murcia quiere a convertir su estreno en casa en un paso adelante

Se estrena el Real Murcia en casa, en la Nueva Condomina, frente al Teruel (18.15 horas, Movistar, FootballClub y Fanplay TV) en la segunda jornada de liga en el grupo 2 de Primera RFEF. En la primera, los granas vencieron a domicilio al Hércules y comenzaron con buen pie el nuevo curso. No obstante, la clave para hacer de esta una gran temporada está en casa y Sergi Guilló, el técnico murcianista, así lo ha confirmado en varias ocasiones. El partido de esta tarde frente al Teruel debe servir para confirmar las buenas sensaciones y debe empezar a cimentar la base de un equipo ganador.

El encuentro de hoy, además de otorgar los tres puntos a uno de los dos equipos o repartir uno para cada uno, trasciende en importancia al partido en sí mismo. Es la primera oportunidad que tiene el Real Murcia de convencer. De demostrar que el triunfo en Alicante no fue casualidad. De coger sitio en esa línea de salida de una auténtica maratón.

Viene el Murcia de ganar en el debut liguero, algo que buscan todos los equipos. Lo hizo en el campo del Hércules arropado por su afición (más de 3.000 murcianistas) por 1-2. Marcaron Javi Moreno y Flakus para dar continuidad a las seis victorias logradas entre la pretemporada y la Copa Federación. Ya tiene el conjunto grana ritmo de competición gracias a estos partidos, algo que le puede dar ventaja en el primer tramo de liga.

Sergi Guilló, entrenador del Real Murcia, durante una sesión de trabajo de la pretemporada. / Prensa Real Murcia

Pero si hay un propósito firme en el vestuario murcianista es el de ganar en ante su afición. Eso que tantas temporadas ha supuesto un lastre para lograr el objetivo. «Lo normal en casa debe ser ganar», afirmó Guilló. Quiere fortificar el estadio grana para que cualquier rival sienta la presión de jugar en Murcia.

Tiene la afición grana la mosca detrás de la oreja con el tema de Javi Moreno. El extremo que marcó en Alicante tiene tras de sí el recurso del Hércules, que protestó la alineación indebida del jugador por una sanción pasada que la Federación no reconoce. Moreno fue expulsado, precisamente, en su último encuentro con el Hércules en la temporada 24-25, no obstante, el futbolista jugó el año pasado en la liga de Armenia y la RFEF da por cumplida la sanción.

En ese sentido, Guilló sigue contando con el extremo diestro para el partido de hoy. «Todo sigue igual, en la misma línea que dije después del partido ante el Hércules. El club hizo una consulta a la Federación y nos dijeron que no arrastraba ninguna sanción. No tengo ninguna noticia de que haya cambiado la situación», comentó el entrenador.

También contará con Álvaro Giménez por primera vez. «Es un delantero que en los centros laterales nos puede ayudar bastante, y si hace falta, lo utilizaremos», añadió. El que también se estrena es el extremo zurdo Usseyn Diao, de 21 años, tras firmar el pasado domingo antes del cierre del mercado.

Las mejores imágenes del triunfo del Real Murcia ante el Hércules / Pepe Valero

La clave del encuentro frente al Teruel puede estar en la proposición de juego. Se espera que los aragoneses desplieguen un esquema táctico más defensivo que obligue al Real Murcia a sacar el bisturí para diseccionar a su zaga. Tendrá que ser más clínico el conjunto local y certero en su combinación para desarmar al Teruel. Los de Kiko Ramírez vienen de empatar a cero frente al Real Madrid Castilla en un partido en el que perdieron a Christos Belevonis por roja directa.

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Así las cosas, el Real Murcia podría formar igual que lo hizo en el Rico Pérez: Dani Jiménez en portería; Héctor Pérez, Joan Rojas y Mier en defensa de tres con Olmedo y Romero en los carrileros; Palmberg y Óscar Gil en el doble pivote; Javi Moreno y Joel Jorquera en los extremos y Flakus en punta. Los aragoneses podrían alinear a Amador Zarco; de Diego, Álvaro López, Felipe, Relu, Llácer; Romera, Albisua; Sesè, Gallardo; y Sergio Moreno.