El jaque a Putin provoca un juego de tronos en la cúpula del ajedrez mundial

El ajedrez sigue estrechamente ligado al devenir geopolítico de los tiempos. Si durante décadas la Unión Soviética convirtió el ajedrez en su mejor embajador, además de un escaparate de la inteligencia espacial y emocional de sus grandes maestros, años después se libró la Guerra Fría en el tablero con el Match que enfrentó al estadounidense Bobby Fischer y al soviético Boris Spassky en Reikiavik.

Putin, Orban y Ucrania

En estos últimos meses la sombra de Vladimir Putin y la invasión rusa de Ucrania ha revoloteado alrededor de la cúpula de la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez que presidía hasta hace unas semanas el ruso Arkady Dvorkovich, quien fuera viceprimer ministro de la Federación Rusa en el Gobierno de Dmitri Medvedev. En su día Dvorkovich respaldó las sanciones a los equipos rusos, sin embargo, después se terminó adelantando al COI a la hora de readmitir a los deportistas de su país. La presidencia el nombre de Dvorkovich era de las medidas que figuraba en una listas de sanciones que se retiraron debido al bloqueo de los negociadores húngaros. No es casual que entonces fuera presidente del país magiar Viktor Orban. Pero después de que Peter Magyar, ganase las elecciones, Dvorkovich se quedó sin apoyos y su nombre reapareció en el paquete de medidas europeas contra Rusia. Casualmente, Magyar había llegado a proponer como candidata a presidenta a la ajedrecista Judit Polgar.

Cuando los húngaros desbloquearon la salida de Dvorkovich, el expresidente emitió un comunicado en el que consideraba "esta decisión ilegal e injusta, y será impugnada por todos los medios posibles. Estoy seguro de que prevalecerá la justicia". Actualmente la presidencia interina de la FIDE la ocupa el legendario campeón indio Viswanathan Anand, pero se elegirá un nuevo presidente tras la Olimpiada que tendrá lugar en Samarcanda (Uzbekistán) entre el 15 y el 27 de septiembre. Y tres magnates han presentado su candidatura.

Tres candidatos

El candidato oficialista es el moscovita Timur Turlov, que militaba como vicepresidente en la lista de Dvorkovich. Turlov, de 39 años, ha renunciado a su nacionalidad rusa para obtener la ciudadanía de Kazajistán. El actual presidende la federación kazaja de ajedrez, es el fundador de Freedom Finance, una empresa que suena en el mundo del tablero porque se ha convertido en el principal patrocinador de la FIDE. La empresa cotiza en Nasdaq son un valor superior a los 6.000 millones de euros.

El segundo es el alemán Jan Henric Buettner, de 62 años, y un hombre que hizo fortuna con las telecomunicaciones. Gastó parte del dinero que recibió de una indemnización para convertir un viejo edificio junto al Báltico en Weissenhaus, un destino turístico exclusivo que ha utilizado para lanzar el Freestyle Chess con la ayuda de Magnus Carlsen. Buettner es la alternativa reformista al viejo régimen, además de contar con el respaldo de Carlsen, lo que le acerca también al holding Norway Chess, de la que es accionista la empresa Chess Mates, que han fundado el futbolista Erling Haalang y el empresario noruego Morten Borge.

El último es el benjamín. Su pasaporte dice que es alemán, aunque en realidad nació en Ucrania. Wadim Rosenstein, de 36 años, es el presidente de la empresa de logística WR Group. El ajedrez es su pasión de infancia y eso le ha llevado a organizar grandes torneos. Rosenstein es el único de los tres que tiene un Elo FIDE en las modalidades de ajedrez rápido y relámpago. Los pronósticos le señalan como el outsider de la tripleta de candidatos.

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Así que la partida, esta vez a tres bandas, por el trono de la FIDE ya se juega y tendrá un ganador a finales de este mes. Los teléfonos no dejan de sonar y la geopolítica del tablero vive días convulsos porque el cetro del ajedrez busca una mano que lo blanda con firmeza en estos tiempos en los que las nuevas tecnologías y las nuevas disciplinas han disparado el número de practicantes, junto a los recientes éxitos de dos de los países más habitados del planeta: India y China. El premio es jugoso, la partida será tensa.