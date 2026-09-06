Conmoción en la lucha libre
Muere en pleno combate el luchador de 48 años Andy Williams, conocido como 'The Butcher'
El luchador se desplomó tras el combate y el evento fue cancelado de inmediato
Redacción
Conmoción en el mundo de la lucha libre. Andy Williams, conocido como 'The Butcher' ha muerto a los 48 años de edad tras un combate en pareja en Pensilvania. Tras finalizar la pelea, el luchador se desplomó y fue evacuado de urgencia en el hospital. El evento se suspendió al instante después de esta emergencia médica, y pocas horas después, han confirmado su fallecimiento.
El luchador estaba peleando en 'Five Years', un evento de la mano de Enjoy Wrestling en parejas junto a Jesse Guilmette, conocido como The Blade, y compañero habitual de Andy en el 'ring' desde que dejó la disciplina individual en All Elite Wrestling (AEW).
"Nuestros médicos lo atendieron de inmediato, practicándole reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de la ambulancia", declaró la empresa, según ha recogido 'Fox News'. "Hemos enviado a todos a casa y ahora estamos en el hospital a la espera de más información".
Además de su trayectoria como guitarrista profesional, también era guitarrista de la banda de 'metalcore' estadounidense 'Every Time I Die'. En redes sociales, una multitud de seguidores se han mostrado conmocionados por su muerte.
"En All Elite Wrestling lamentamos profundamente el fallecimiento de Andy Williams, también conocido como The Butcher. Músico pionero con ETID y Atomic Rule, Williams hizo una exitosa transición al mundo de la lucha libre profesional y era increíblemente respetado por sus compañeros tanto dentro como fuera del ring", declaró la compañía. "Nuestras condolencias a la familia, amigos y seguidores de Williams", han escrito en la red social 'X'.
Fuente: El Periódico
- La Lotería Nacional deja una lluvia de premios en la Región de Murcia: 450.000 euros repartidos en tres puntos
- El Gobierno acuerda retirar dos vestigios franquistas de la Región de Murcia
- Walls pregona la Feria con una declaración de amor: 'Murcia me ha dado al amor de mi vida, con quien espero formar una familia murciana
- Así se reparte la riqueza de los contribuyentes adinerados de la Región de Murcia: empresas, inmuebles y depósitos
- La reforma del PP de la Ley del Mar Menor se aprobará la próxima semana con el apoyo de Antelo
- Le desean la muerte e insultan a una concejala del PSOE de Cartagena tras presentar sus aportaciones al Plan de Igualdad
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: esta es la programación de actividades para este sábado
- Una bandera de España en la puerta de una consulta desata la polémica en Alhama: piden sancionar al médico