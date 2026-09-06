El Lorca lo pone todo para ganar pero solo empata

No empezó bien la temporada para el Lorca Deportiva en cuanto al resultado. Solo pudo empatar (1-1), pero poco más se puede hacer en un partido para ganar. Un penalti fallado, doce disparos entre los tres palos y, además, infinidad de llegadas con peligro conforman un bagaje más que suficiente para que los tres puntos se hubieran quedado en casa, y con todo merecimiento. El equipo de Sebas López fue muy superior a su rival, pero encajó un gol tonto nada más empezar el partido y no fue capaz de perforar la meta de un coloso Ramos, principal artífice de que el conjunto ilicitano se mantuviera por delante hasta el final. Al menos, el épico y honrado Naranjo salvó a su equipo de la derrota con un gol casi al final.

Y de qué manera en el estadio Artés Carrasco, con una puesta en escena aceptable en cuanto a la limpieza de la instalación y el terreno de juego. Algunas butacas siguen rotas, por lo que el socio inquilino de las mismas se las pudo llevar a casa. Sigue siendo una vergüenza la falta de luz en las cabinas de prensa, algo que impide el normal trabajo de los profesionales.

El ambiente en la grada fue fenomenal, con casi medio aforo completo. Los lógicos despistes de los socios recién llegados, pues son muchos los que se han sumado al proyecto en la presente campaña. Los más rezagados se perdieron el gol del Elche Ilicitano. No se había llegado al primer minuto de juego. Álex Herraiz sacó un buen centro desde la derecha ante la pasividad de la defensa. Los centrales se durmieron, y mucho más el meta Ernestas, que todavía estaba ajustándose los guantes. Solo le faltó aplaudir a Mateo, quien, sin oposición, marcó de cabeza.

Ficha técnica Lorca Deportiva: Ernestas, Alain (Sola, 85), Carmona, Asier, Sergi, Alvaro Martínez (Dani García, 46), Mateo Enríquez, (Willy, 60), Pedrosa (Chus Ruiz, 73), Kike Carrasco (Álex Peque, 60), Talaverón y Naranjo. Elche Ilicitano: Ramos, Álex Herráiz, Nico, Eloy, David Hernández, Antonio Martínez (De Vicente, 78), Carlos Martín (Álvaro Miralles, 47), Mateo (Nico González, 65), Ismael, (Motilla, 78), Álvaro Padilla (Enrique Mallol, 60) y Salva Juarez. Goles: 0-1. Min. 1: Mateo. 1-1. Min. 89: Naranjo. Árbitro: Alfonso Vallejo (castellano-manchego). Amonestó a los locales Mateo Enríquez, Dani García y Willy; y a los visitantes a Ramos y Álvaro Padilla. Expulsó a Álvaro Miralles (80). Campo: Artés Carrasco. 3.800 aficionados.

El Lorca, herido en su orgullo, se hizo con las riendas del partido. Empezó a tener el balón, a percutir por las bandas, sobre todo por la izquierda, con un incisivo Kike Carrasco, el mejor fichaje de la presente temporada. Un centro de este lo remató Talaverón, pero un defensa salvó la situación a los siete minutos.

Los locales seguían jugando bien e insistiendo, llegando una y otra vez a la meta ilicitana. El empate ya se lo había ganado con creces el equipo lorquino, como mínimo. A los diecisiete y dieciocho minutos, el meta Ramos salvó dos goles cantados a disparos de Talaverón y Pedrosa. Estaba siendo un asedio sobre el área visitante.

A los veinte minutos llegó el penalti a favor del Lorca, no exento de suspense. Funcionó la estrategia de Juan Nicolás. Falta cerca del área, balón por arriba sobre Naranjo y este se adelanta al portero, cabeceando al palo. El colegiado había señalado saque de puerta en primera instancia, pero, al ver la sangre de Naranjo en la cabeza, señaló el punto de penalti. La pena máxima la lanzó Sergi, pero Ramos adivinó el lanzamiento.

El delantero granadino del Lorca estuvo cinco minutos siendo atendido y se incorporó con un aparatoso vendaje. El parón no le fue nada bien a los locales y el público se enfrió. El partido ya no fue el mismo.

Aun así, el Lorca siguió siendo el dueño del partido. Naranjo, enrabietado, robó un balón en la línea de tres cuartos, avanzó y, poco antes de llegar al área, sacó un derechazo al que volvió a responder Ramos con una gran intervención. Sin duda, el meta ilicitano estaba siendo el artífice de que su equipo estuviera por delante en el marcador. Este ya no se movió en el primer tiempo, donde el Lorca fue superior y debió marcharse al vestuario ganando con amplitud.

Lo peor no fue eso. En el tiempo añadido del primer tiempo se lesionó Álvaro Martínez. Problema de rodilla, la misma que le fue operada hace unos meses. Mala pinta. Dani García le sustituyó tras el descanso.

El Lorca arriesgó y salió enchufado en la segunda parte. Siguió insistiendo por las bandas, con centros peligrosos. A los seis y siete minutos pudo marcar el mejor jugador sobre el campo, pero sin suerte de cara al gol: Naranjo. En el primero, la chilena no le funcionó; en el segundo, otra vez apareció Ramos.

El Elche Ilicitano intentaba utilizar todos los medios a su alcance para parar el juego local. Sebas López introdujo aire fresco en las bandas, pero la consigna era la misma: balones al área para que, sobre todo, Talaverón y Naranjo buscaran el remate. El Lorca seguía siendo mucho mejor que su rival. El marcador no estaba haciendo justicia.

Más no se podía hacer para dar la vuelta al marcador. Otra vez Naranjo, en el minuto 74, dispuso de otra ocasión muy clara. A falta de diez minutos, el visitante Álvaro Miralles dejó a su equipo con diez por agresión a Asier.

Los visitantes no querían jugar. Todos los efectivos estaban detrás del balón. Se defendían como gato panza arriba. El mejor jugador del partido no se podía ir sin marcar, y lo hizo, fiel a su estilo, con un fenomenal remate dentro del área. El Lorca echó el resto.

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Con la afición volcada y el equipo también, terminó un partido en el que, si se enfrentaran cien veces, solo en esta ocasión el Lorca no ganaría.