Lorca, Minera y Yeclano se estrenan este domingo: las previas

Lorca Deportiva-Elche Ilicitano

Con quince fichajes y ocho renovaciones, el Lorca Deportiva afronta la segunda temporada consecutiva en Segunda RFEF, en este caso, en el grupo III. El telón se abre esta tarde a las siete en el estadio Artés Carrasco ante el Elche Ilicitano, un equipo que ha realizado una buena pretemporada aunque algunos de sus jugadores han alternado con el primer equipo. El técnico, Carlos Cuéllar, ex del Real Murcia Imperial, ha comentado que "si estamos al nivel de lo que hemos mostrado en pretemporada, podemos ser optimistas en el partido contra el Lorca".

Por su parte, la pretemporada del equipo lorquino estaba siendo muy aseada hasta el tropezón del pasado domingo ante el Real Murcia Imperial, cuyo resultado (1-4) ha hecho que algunos aficionados hayan perdido algo de confianza. Aun así, las gradas del recinto lorquino van a registrar una gran entrada, sobre todo porque la entidad que preside Sergio Zyman ha superado con creces el número de socios, llegando casi a los dos mil.

El técnico aguileño del Lorca Deportiva, Sebas López, va a empezar la tercera temporada en el banquillo blanquiazul. Tiene a todos los jugadores disponibles, aunque alguno ha llegado muy justo en el aspecto físicamente, ya que ha estado lesionado, como es el caso del central Marc García.

El primer once que decida Sebas López podría estar compuesto por Ernestas, Alain, Sergi, Asier, Sola, Dani Garcia, Alvaro Martínez, Kike Carrasco, Alex Peque, Talaverón y Naranjo. Si decide jugar con un solo delantero, podría entrar Pedrosa por Talaverón. El colegiado natural de Toledo Alfonso Vallejo será el encargado de impartir justicia.

Deportiva Minera-Peña Deportiva Santa Eulalia

La Deportiva Minera inicia la nueva temporada recibiendo a la Peña Deportiva (11:00 horas), un recién ascendido a Segunda RFEF. Tras un verano con muchos cambios y la llegada a última hora de Juan Carlos Real, Alejandro Sandroni, el técnico que ha sustituido a Checa en el banquillo, afirma que «somos un equipo totalmente nuevo, que viene de años muy buenos, y pido un poco de paciencia a la afición, y que en esa paciencia se deje la garganta», para añadir que espera que sus jugadores sean «defensivamente seguros y con orden, y que en ataque sean verticales y agresivos. Tenemos buenos jugadores pero ahora hay que hacer un buen equipo», apunta. El rival, que está dirigido por Ramiro González, cuenta en sus filas con jugadores experimentados, como el ex del Águilas Pelón Cabrera, el delantero centro Manuel Salinas y el mediocentro Fran Callejón, que militó en el UCAM.

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Yeclano-Atlético Baleares

El Yeclano, tras sufrir la pasada temporada para salvarse, quiere se protagonista en la actual. Con una plantilla con muchas caras nuevas, la última fue Carlos Arauz, ex del Algeciras, y con Xavi Giménez de entrenador, hoy recibe (11:30) al Atlético Baleares con la baja de Ayán. Un duro rival para el primer duelo.