ElPozo conquista la Supercopa de España ante el Barça

ElPozo Murcia se proclamó campeón de la Supercopa de España al vencer al Barcelona en una final de infarto (4-5). Fue un partido muy disputado y muy sufrido por parte de los murcianos, que supieron mantener la compostura en todo momento. El Barça consiguió empatar el duelo a tres minutos del final, pero, nuevamente, la suerte estuvo del lado de los murcianos y, junto a su efectividad, consiguieron sumar su séptima Supercopa a sus vitrinas y terminar con la sequía de títulos, nueve años después.

Los murcianos consiguieron cobrarse venganza contra los culés, arrebatándoles el primer título de la temporada. Ni Giustozzi, ni Javi Rodríguez, ni Dani Martínez fueron capaces de acabar con la sequía del club, pero llegó Josan González con un proyecto que se estuvo cocinando a fuego lento y que está dando sus frutos. La identidad que siempre recalcó el cordobés ha llevado al club a pelear por el título de Liga ante el Barça, volver a meterse en Champions y ahora a conquistar su séptima Supercopa de España.

ElPozo Murcia volvía a tener una nueva oportunidad de hacerse con un título y acabar con la sequía. Nueve años llevaban los murcianos sin levantar un trofeo, desde que en 2017 se hicieron con su sexta Supercopa de España ante Inter Movistar. Ahora se volvían a enfrentar al Barcelona, su pesadilla en los últimos años, que ya les había arrebatado el título de Liga la pasada temporada y la Supercopa en 2019.

En la semifinal contra Palma, ElPozo Murcia comenzó el encuentro con muchas imprudencias en defensa, que le costaron los dos primeros goles. Ante el Barça, todo lo contrario. El equipo salió concentrado, pese a que los culés arrancaron con el control de la pelota, buscando tener la posesión.

Final de la Supercopa de España entre ElPozo y Barça / Eduardo Candel Reviejo/RFEF

En esta Supercopa se había visto la efectividad de los murcianos de cara a portería ante los baleares y en la final mantuvieron ese acierto. En el minuto 8 de partido, Gonzalo Santa Cruz se inventó un auténtico golazo. El pívot recibió de espaldas a la portería, se la levantó con un sutil toque y, a la media vuelta, con una volea rápida, mandó el esférico al fondo de las mallas.

Se vino arriba ElPozo Murcia después de su primer tanto y quería seguir yendo a por más. No tardó mucho en volver a mover el marcador, ya que, dos minutos después de la diana de Santa Cruz, Pachu quiso sumarse a la lista de goleadores. Después de una carrera por la banda derecha, sacó un latigazo al segundo palo, imposible para Dídac.

Los murcianos, fruto de verse dos goles arriba en el marcador, se confiaron de más y acabaron cometiendo un error garrafal en defensa. Dejaron solo a Eric Martel ante Antonio Navarro y el ala culé aprovechó el regalo para recortar distancias y meter a los suyos en el partido antes del descanso.

Todo parecía indicar que el camino de ElPozo Murcia hacia el título iba a ser muy sencillo. Sobre todo, cuando, a los tres minutos del segundo periodo, Marcel anotó el tercero de los suyos, después de una rápida contra y una gran asistencia de Ricardinho. Además, el cuadro catalán se colocó con cinco faltas cuando aún quedaban más de diez minutos para el final del partido.

Ficha técnica Barça: Dídac, Antonio, Matheus, Touré y Pito -cinco inicial-; Catela, Martel, Joao Víctor, Adolfo, Higor, Gauna y Sergio González. ElPozo Murcia: Antonio Navarro, Adrián Rivera, Marcel, Ricardinho y Dener -cinco inicial-; Santa Cruz, Pachu, Drahovsky, David Álvarez, Gadeia y Ricardo Mayor. Goles: 0-1. Min. 8: Santa Cruz. 0-2. Min. 11: Pachu. 1-2. Min. 14: Eric Martel. 1-3. Min. 23: Marcel. 2-3. Min. 31: Joao Víctor. 3-3. Min. 36: Adolfo. 3-4. Min. 38: Marcel. 3-5. Min. 39: Gadeia. 4-5. Min. 39: Catela. Árbitros: Pablo Delgado Sastre y Jorge González Moreta. Tarjeta amarilla para Marcel, Miñano y Martel. Cancha: Palau Blaugrana.

Pero cuando se tenía enfrente a un equipo como el Barça, nunca se pueden bajar los brazos, porque en cualquier momento puede hacer mucho daño. ElPozo no se dio cuenta de que los culés no perdonaban los errores y un fallo defensivo de Drahovsky propició que Joao Víctor sacara un latigazo al palo corto, recortando distancias y volviendo a meter a los suyos en el partido.

El final del encuentro en el Palau Blaugrana iba a ser un auténtico infarto. Los de Javi Rodríguez lograron el empate después de un buen gol de Adolfo, con una vaselina sobre Antonio Navarro. ElPozo Murcia respondería rápidamente con una nueva conexión entre Ricardinho y Marcel y el tanto de este último, para después sentenciar con un gol de Gadeia, aprovechando el portero-jugador. Pero, a falta de once segundos, aún quedaba tiempo para sufrir, porque Catela, también de portero-jugador, recortó distancias. Por suerte para ElPozo, el crono llegó al final.

Noticias relacionadas

ElPozo Murcia rompió su racha de nueve años sin conquistar un título y se hizo con su séptima Supercopa de España. Los de Josan González fueron efectivos, supieron sufrir y contaron con la suerte de su lado para proclamarse supercampeones.