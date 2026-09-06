La Deportiva Minera logra la primera victoria de la temporada

Un gol de Aarón Piñán en el minuto 84 del partido ha dado a la Deportiva Minera la primera victoria de la temporada en su encuentro contra la Peña Deportiva Santa Eulalia, de Ibiza, en el campo Ángel Celdrán del Llano del Beal (1-0). Los de Alejandro Sandroni han roto el entramado defensivo del rival en un contragolpe conducido por Pipo, quien ha asistido al exjugador del Unionistas Salamanca para que hacer el único tanto del choque.

Las mejores imágenes del partido entre el Deportivo Minera y el Peña Deportiva / Iván Urquízar

Los locales han llevado la iniciativa desde el primer momento. De hecho, en los primeros diez minutos han dispuesto de cuatro buenas ocasiones. La primera, un disparo cruzado de Ceballos que se ha marchado fuera; la segunda, un remate lejano de Vaquero; la tercera, un cabezazo de Estévez que ha atrapado el guardameta de la Peña Deportiva, Lautaro; y la cuarta, un centro de Aarón Piñán que se estrelló en el larguero. La ofensiva de los mineros no ha acabado ahí, puesto que a los dieciséis minutos, una falta directa lanzada por Vaquero ha provocado que de nuevo el cancerbero argentino se haya convertido en el gran protagonista. Tras unos veinte primeros minutos muy agitados, el ritmo ha decaído, llegándose al descanso con empate en el marcador.

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En la segunda parte no ha llegado la Minera con tanta claridad hasta el marco rival. Las mejores ocasiones han sido de Kamal y David Ramos frente a una Peña Deportiva que ha mejorado sus prestaciones, aunque sin llegar a poner en excesivos aprietos al meta Samu Casado. Y ha sido a seis minutos del final del tiempo reglamentario cuando ha logrado romper la férrea defensa ibicenca Aarón Piñán con la colaboración de Pipo. Desde ese momento hasta el final, la Minera ha ‘congelado’ el encuentro en una mañana calurosa en el Llano del Beal, quedándose los tres primeros puntos de la temporada en el Ángel Celdrán.