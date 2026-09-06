Carlos Cano logra un doblete en Cheste y Álvaro Lucas acaricia el título de Moto4

Dos pilotos de la Región, Carlos Cano y Álvaro Lucas, ha vuelto a ser protagonistas en el FIM World Championship Junior en la prueba celebrada en el circuito de Cheste, la primera después del verano. Cano, con un doblete en Moto3, ha consolidado su liderato, cobrando una ventaja de 35 puntos cuando restan cuatro carreras para cerrar la temporada; y Lucas, con un triunfo y un tercer puesto, se ha quedado a un paso de hacerse con el título de Moto4, la antigua European Talent Cup.

Cano, firme candidato a estar el próximo año en el Mundial, ha dominado su categoría durante todo el fin de semana. En los entrenamientos logró la pole, mientras que en la jornada de carreras ha subido a lo más alto del podio en ambas. En la primera, tras unas vueltas iniciales en las que ha dejado el mando a Kiattisak Singhapong, en el quinto giro se ha instalado en la cabeza, no abandonándola en ningún momento pese al acoso en la última de su compañero en el CFMoto Aspar Team Yaroslav Karpushin, al que ha superado por solo 214 milésimas de segundo.

En la segunda, donde ha realizado una buena salida, ha llegado a caer hasta la quinta plaza, pero en el décimo giro ha iniciado una remontada, instalándose a rueda de Yaroslav Karpushin y Fernando Burjosa, a los que ha superado en una última vuelta magistral. De esta forma, con cuatro triunfos esta temporada, es el líder destacado de la categoría con 144 puntos, 35 más que Yaroslav Karpushin y con 43 sobre Giulio Pugliese, otro integrante de la escudería de Jorge Martínez Aspar.

Álvaro Lucas, celebrando su victoria en la primera carrera en Cheste / CFMoto Team Aspar

Lucas, a un podio del título

Por su parte, Álvaro Lucas ha vuelto a subir al podio en las dos pruebas del Europeo de Moto4. En la primera se ha hecho con la victoria en una emocionante lucha con Fynn Kratochwill, Lorenzo Pritelli, y Edoardo Savino y Leonardo Casadei. El murciano siempre ha estado la expectativa para lanzar una ofensiva a tres vueltas de final y superar en la última a Kratochwill. Con esos 25 puntos solo necesitaba sumar cinco más que Pritelli en la segunda manga. Sin embargo, cuando peleaba por esa victoria en la última curva de la carrera, la prueba se ha visto detenida por un accidente entre dos pilotos en la zona intermedia. De este modo, valía el paso por meta anterior, en el que Lucas era tercero, por detrás de Pritelli, ganador de la prueba. Lucas llegaba a Valencia con 36 puntos y afronta las dos últimas carreras de la temporada con esa misma ventaja. Un podio en la próxima cita, en Aragón, le permitiría conseguir de forma matemática el título de la categoría.