Carreras populares
Víctor Alejandro Requena y Virginia Yepes se imponen en el I Cross Solidario del Colegio Narval
La carrera solidaria en Cartagena reñúne a casi 350 corredores en la prueba absoluta y a numerosos jóvenes, apoyando el proyecto 'Respira la Vida' del doctor Pérez Pallarés
El Polígono de Santa Ana de Cartagena fue el escenario de la primera edición del Cross Solidario del Colegio Narval, que se disputó en favor del proyecto ‘Respira la Vida’, del doctor Javier Pérez Pallarés, orientado a la creación de un espacio de apoyo para pacientes oncológicos.
Con casi 350 participantes en la prueba absoluta, que se celebró sobre un recorrido de cinco kilómetros, la cita también dio protagonismo a los más jóvenes con carreras para menores. Víctor Alejandro Requena Aznar, del UCAM Cartagena, ganador el pasado fin de semana en la Fuente del Sapo de El Algar, y Virginia Yepes, del Ramón Entrenos, fueron los vencedores. El campeón masculino invirtió un tiempo de 16:12 para cruzar la línea de meta por delante de José Moreno Molina, del Mudos Trail, con 17:24, y de Alfonso Cavas Pérez, del Trirunner, con 17:37. A nivel femenino, Yepes cruzó la línea de meta con un crono de 20:28, con las hermanas Ibarra Tonda, Sara e Inmaculada, en la segunda y tercera posición entrando juntas con un registro de 21:09.
Campeones por categorías
Por categorías, los ganadores fueron Joaquín Garnés y María Isabel Maldonado (M35), Alberto Crespo y Yolanda Inglés (senior), Francisco Javier Díaz y Ana Segovia Navarro (M40), Ángel Castillejo y Raquel López (M45), Jesús Sivianes y Paloma Michilot (júnior), Santos Buendía (M50), Ángel Zamora y Letizia Vitale (promesas), José Luis Conesa y Teresa López (M55), Nicolás Sampere y María Zamora Gallego (cadete), Enzo Vitale y Marta Álvarez (M60), Juan José Pérez y María José Alcobas (M65) y Alberto Rodríguez y Poly Arroyo (M70).
Carreras para menores
En las carreras para menores, en la categoría infantil los más veloces fueron Nicolás Aniorte y Elena Carcelén; en alevín, Paco Morales y Martina Aniorte; y en benjamín, Jorge de Frutos y Claudia Villada.
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