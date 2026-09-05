El UCAM Murcia tropieza en su estreno ante el Castellonense

El UCAM Murcia se estrenó con derrota ante el Castellonense (2-1). Los de Checa no empezaron bien la temporada en un partido en el que fueron de menos a más. El tanto de Carrillo para recortar distancias no sirvió, mientras que los goles de Marc Álvarez y Sergi García sirvieron para que los locales se llevasen los primeros tres puntos de la temporada.

El sueño del UCAM Murcia por arrancar la temporada con buen pie se desvaneció en el primer minuto de partido. A las primeras de cambio, el conjunto local aprovechó un error y se puso por delante en el marcador gracias a un gol de Sergi García. El conjunto de Checa se quedó helado cuando en apenas sesenta segundos ya se le había puesto el partido cuesta arriba.

Checa intentó calmar las aguas, buscando que su equipo mantuviera la cabeza alta, que aún quedaba mucho partido por jugar y solo estaban un gol por debajo. Pero la historia se iba a poner aún más oscura cuando en el minuto 22 el Castellonense mandó un balón largo para que Marc Álvarez rematase y batiese por alto a Álex Lázaro.

Ficha técnica UD Castellonense: Company, Lache, Primi, García, Pulpón, Misffut, Agus, Adama, De Pedro, Badal y Álvarez. UCAM Murcia: Álex Lázaro, David López, Mirapeix, Juanan, Charaf, Aquino (Soto, 70), Karim, Álex Fernández (Héctor Fernández, 82), Julio Iglesias, Alberto López (Mati Castillo, 46) y Aitor Puñal (Paco Torres, 46). Goles: 1-0. Min. 1: Sergi García. 2-0. Min. 22: Marc Álvarez. 2-1. Min. 55: Carrillo. Árbitro: Lluis Espallargas. Tarjeta amarilla para Mirapeix, Iker Garijo, Murillo, Lache, Primi, Aitor Puñal, Karim y Alberto López. Campo: Camp Eliseo Pla Ramírez.

Después de esos dos primeros mazazos, el UCAM Murcia despertó y empezó a conectar arriba. Aquino, uno de los jugadores con más peligro del cuadro universitario, gozó de dos buenas oportunidades para recortar distancias. Primero con un disparo que se marchó por encima del travesaño, y después con una acción dentro del área, pero que acabó en nada.

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Tras el descanso, el equipo universitario empezó a presionar en campo contrario, con la intención de agobiar al Castellonense y encontrar el tanto. Y así llegó el único gol del UCAM Murcia: Karim colgó un balón al área y Carrillo, que había entrado en la segunda parte, cabeceó y puso el 2-1 en el marcador, pero ya no logró batir de nuevo al rival y regresó con la derrota.