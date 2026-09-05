Fútbol
UCAM Murcia, Cieza y Real Murcia Imperial empiezan hoy la temporada: las previas de sus partidos
UCAM Murcia-Castellonense
El UCAM Murcia ya está en la línea de salida para dar comienzo a una nueva temporada en Segunda RFEF. Los de Checa arrancan como visitantes, enfrentándose al recién ascendido UD Castellonense (19:15 horas). «Va a ser un partido muy difícil, como lo son todos. Jugamos contra un recién ascendido que repite casi toda la plantilla del año pasado. Tienen jugadores con mucha experiencia en la categoría, sumados a los que siguen del curso anterior. No hay excusas, sabemos que será complicado, pero nuestro único objetivo cada semana es ganar», dijo Checa.
Para el primer partido de liga, el técnico universitario sacará su mejor once. Álex Lázaro bajo palos; defensa para Paco Torres, David López, Bruno Martínez y Héctor Marco; el centro del campo estará formado por Charaf, Soto y Aquino; y arriba, Karim, Mati Castillo y Carrillo.
Real Murcia Imperial-Orihuela
El Real Murcia Imperial comienza hoy (18:30 horas) en Nueva Condomina su andadura en Segunda Federación recibiendo a un candidato a estar entre los mejores del grupo, el Orihuela CF. El conjunto alicantino, que está dirigido por René Martínez, ha incorporado a jugadores como Omar Perdomo o los ex murcianistas Loren Burón e Imanol Alonso, conformando una plantilla que aspira a todo. En los granas, Sergio Campos no podrá contar con Álex Meca y Alonso Yoldi, quienes estarán con el primer equipo. El filial ha apostado por la continuidad de gran parte de los protagonistas del ascenso.
Alcoyano-CD Cieza
El CD Cieza se estrena hoy (20:00 horas) en un campo histórico como El Collado de Alcoy en Segunda RFEF. Los esparteros visitan a uno de los equipos llamados a estar entre los mejores del grupo III, que ya jugó el play off el curso pasado y que incorporó al extremo izquierdo Kennet Soler, ex del Real Murcia, el último día. Con Fran Alcoy, ex del Cartagena y Águilas en el banquillo, el Alcoyano se presenta como una dura prueba para un conjunto que estará arropado por un buen número de sus aficionados. Dauda y Diego, dos jugadores referentes en ataque, son baja, mientras que Castroviejo, fichado hace dos semanas, aún no está en el momento idóneo para jugar.
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