Sergi Guilló pide a los jugadores del Real Murcia convivir con la exigencia

Tras el triunfo el pasado sábado en el Rico Pérez de Alicante, el Real Murcia afronta mañana (18:15 horas) su estreno en casa, ese escenario que históricamente se le ha dado mal en Primera RFEF pero donde Sergi Guilló, buen conocedor de la casa, quiere revertir esa leyenda negra. Con Javi Moreno, según confirmó el ilicitano, en la lista de convocados pese a la reclamación por alineación indebida presentada por el Hércules, los canteranos Álex Meca y Alonso Yoldi entre los convocados, y con Moyita ya listo para empezar a aportar a su equipo desde el terreno de juego, afronta ese debut casero un equipo que ilusionó con su victoria en Alicante y que quiere refrendar ante un rival de un perfil muy diferente como el Teruel.

Javi Moreno celebra con rabia el tanto que abrió el marcador en el Hércules-Murcia de la jornada 1. / RMCF

«Personalmente, he sacado mejores resultados en casa que fuera en mi trayectoria menos en Orihuela, pero en Mérida y Huesca fue así», recordó Guilló en la rueda de prensa previa al encuentro, donde apuntó también que «el Murcia es un club que tiene una base social muy grande, donde a veces a jugadores jóvenes les ha podido la presión de tener que ganar sí o sí. Estamos en este club y tenemos que manejar esto, eso no va a ser excusa para nosotros. Lo normal para nosotros en casa es ganar, convivir con la victoria. Cuando nosotros salimos al campo mandan los jugadores, lo de fuera está bien y queremos que vaya bien para que nos apoyen, pero si algún día la afición muestra su disconformidad, tenemos que hacer oídos sordos y saber que tenemos que seguir con la misma concentración y haciendo las mismas coas que nos van a llevar a ganar los partidos», declaró Guilló con contundencia, sin titubear ni tratar de poner paños calientes.

Sergi Guilló, entrenador del Real Murcia, durante una sesión de trabajo de la pretemporada. / Prensa Real Murcia

El preparador seguirá contando con Javi Moreno, el autor del gol del triunfo en Alicante pese a esa duda por la sanción que sufrió hace dos temporadas. Para Guilló, «todo sigue igual, en la misma línea que dije después del partido ante el Hércules. El club hizo una consulta a la Federación y nos dijeron que no arrastraba ninguna sanción. No tengo ninguna noticia de que haya cambiado la situación y es lógico que el Hércules reclame porque hace su trabajo», para añadir seguidamente sobre Álvaro Giménez que «vendrá convocado», puntualizando que «esta semana ha trabajado más que los compañeros para compensar la semana anterior, en la que tuvo molestias. Es un delantero que en los centros laterales nos puede ayudar bastante, y si hace falta, lo utilizaremos».

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Diao pasa el reconocimiento médico / Prensa Real Murcia

Tras cerrarse el mercado de fichajes con la incorporación de un extremo, Usseyn Diao, y sin la llegada de un mediocentro sub-23, una opción que manejó el club, Guilló se mostró satisfecho con la plantilla que tiene a su disposición: «Yo estoy muy contento. Hablamos con la dirección deportiva y teníamos claro que en los últimos días nos venía bien un extremo agitador (Usseyn Diao) que pusiese en dificultades a los extremos que ya hay en la plantilla. A partir de hoy ya no hay excusas, y si no conseguimos los resultados, será culpa del entrenador y de los jugadores porque el trabajo del club ha sido muy bueno. Tenemos una buena plantilla y no echo en falta nada. Se habla del pivote que no ha venido, pero Alonso ha dado un paso adelante para poder jugar en esa posición. Cuando empleemos un sistema de dos mediocentros, muchas veces no hace falta que uno sea defensivo, y cuando utilicemos el sistema de cinco atrás, tampoco porque tendremos cinco defensas. No veíamos necesaria la figura del pivote sub-23 el último día del mercado», terminó diciendo.