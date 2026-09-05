El Real Murcia Imperial paga la novatada ante un Orihuela maduro

No comenzó de la mejor manera el Imperial su temporada en Segunda Federación. El cuadro dirigido por Sergio Campos cosechó su primera derrota del curso (1-2) ante uno de los rivales llamados a pelear por el ascenso este año. Los murcianistas claudicaron ante un Orihuela tremendamente maduro y cargado de viejos conocidos del fútbol regional.

Conejero y Omar Perdomo fueron los encargados de ajusticiar a un filial grana que salió atenazado al verde. Los escorpiones adelantaron su línea de presión impidiendo una salida de balón clara de los locales. El caldo de cultivo perfecto para un gol tempranero como el de Conejero. El ariete ilicitano resolvió una jugada que los murcianistas no lograron despejar y puso por delante a los de René Martínez.

Ficha técnica Real Murcia Imperial: Borys, Kayode, Montolio, Joao Costa, Eloy Giménez, Carlos Torres (Pablo Reyes, 72), Samu Guzmán, Richard (Óscar Zorrilla, 46), Arturo (José Luis Alcaraz, 46), Alemany (Alejandro Valverde, 65) y Divine (Raúl Martínez, 86). Orihuela CF: Iván Buigues, Espínola, Javi Ramírez, Sato (Guille Bernabéu, 65), Solano (Solsona, 65), Gonzalo Miranda, Omar Perdomo (Diego Ruiz, 81), Loren Burón (Tala, 81), Urcelay, Conejero y Booker. Goles: 0-1. Min. 5: Conejero. 1-1. Min. 10: Divine. 1-2. Min. 26: Omar Perdomo, de penalti. Árbitro: Francisco José Fernández (andaluz). Amarilla a los locales Eloy Giménez y Richard; y a los visitantes Conejero y Guille Bernabéu. Campo: Nueva Condomina.

Divine rescató milagrosamente poco después al Imperial aprovechando una excelente asistencia de Arturo. Fue un espejismo. El Orihuela volvió a ponerse mandón y no dio muchas opciones al combinado grana. Conejero volvió a evidenciar la inexperiencia de la zaga murcianista al forzar un penalti absolutamente evitable ante un Joao Costa muy gris. Omar Perdomo asumió la responsabilidad desde el punto fatídico. El exjugador de la Minera resolvió la papeleta a lo Panenka y volvió a poner por delante a los de la Vega Baja. Solo en la recta final del primer acto, los de Campos tuvieron algo más de presencia en campo contrario, pero sin incomodar demasiado a Iván Buigues.

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La segunda parte dejó una versión notable de los pupilos granas en conjunto. Aunque fue de nuevo Conejero quien avisó con un remate a la media vuelta que acabó en el palo, el Orihuela se sintió cómodo guardando el orden en su campo hasta el último cuarto de hora. Los cambios le sentaron bien a un Imperial que buscó desbordar por banda teniendo a un omnipresente Samu Guzmán como director de orquesta. Sin embargo, fue Tala quien pudo hacer más sangre en el electrónico para los visitantes en el añadido.