Los Juegos del Guadalentín, a partir del 11 de septiembre con más de cincuenta actividades

La cuadragésima séptima edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG), el mayor evento deportivo multidisciplinar de la Región de Murcia, arranca el próximo viernes 11 de septiembre con la tradicional marcha popular andando, que marcará el inicio de un calendario con más de medio centenar de actividades que se desarrollarán a lo largo de seis semanas y que concluirán con el multitudinario ciclopaseo del próximo 18 de octubre. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, acompañado por el concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas; el director técnico de los JDG, José Luis Lozano; y miembros del comité organizador, ha presentado el programa completo de eventos, así como los detalles de la jornada inaugural, que, como cada año, tendrá un marcado carácter solidario y dará visibilidad a la Comunidad Terapéutica La Palmera, que trabaja en la recuperación y reinserción de personas con adicciones, utilizando el deporte como una herramienta fundamental dentro de su proceso terapéutico.

La marcha inaugural partirá a las 20:30 horas desde la Alameda de la Constitución (Las Columnas) con un recorrido urbano de cinco kilómetros. Una hora antes del inicio de la marcha se abrirán las mesas de inscripción y de recogida de la camiseta conmemorativa de esta edición, cuyo motivo central reproduce la imagen gráfica de los 47º JDG, construida a partir de líneas que representan los recorridos, las calles, los caminos y las trayectorias que forman parte del deporte y de la propia historia de los Juegos. Como novedad, no habrá una camiseta única para todos los participantes, el motivo central irá impreso en diferentes colores, de manera que, al ser vestidas por participantes de todas las edades, conformarán una imagen multicolor en movimiento que simboliza la diversidad de disciplinas, generaciones y personas que cada año hacen posible los JDG.

Al igual que en la pasada edición, para facilitar el acceso y el desarrollo de la prueba en las mejores condiciones, se mantendrá el sistema de inscripción mediante una pulsera, personal e intransferible, que permitirá a cada participante recoger la camiseta y participar en el sorteo de regalos que se celebrará al finalizar la marcha y el acto inaugural, entre los que figuran bicicletas, lotes de productos locales y un viaje (2.000 primeras personas). Será imprescindible llevar colocada la pulsera en el momento del sorteo para poder recibir el premio en caso de resultar agraciado.

Una treintena de disciplinas deportivas con pruebas de carácter popular y federado, de ámbito regional y nacional, estarán representadas en esta edición gracias al trabajo conjunto de los clubes locales, las federaciones deportivas y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca. Concretamente, los JDG darán cabida en las próximas semanas a campeonatos y exhibiciones de squash, automovilismo, ajedrez, parapente, ciclismo, pesca deportiva, trail, fitness, boxeo, voleibol, atletismo, balonmano, tenis de mesa, baloncesto, trial, aquazumba, senderismo, petanca, yoga, tenis, fútbol, aeromodelismo, fútbol sala, esgrima, kárate, orientación, pádel, judo, natación y tiro con arco.

Presentación de los Juegos Deportivos del Guadalentín de Lorca / A.L.

Los Juegos del Guadalentín volverán a reservar un espacio destacado para los mayores, las tradiciones y la inclusión, con propuestas que buscan que el deporte llegue a todos los colectivos. Los Juegos y Deportes de la Tercera Edad reunirán a los mayores lorquinos en torno a una pista de petanca, un tablero de parchís o una baraja española. A ellos se sumará el tradicional juego de las Senas, una de las propuestas más singulares de los Juegos y que mantiene vivo un elemento del patrimonio y la tradición popular de Lorca. Los Lunes Saludables llevarán además la actividad física y los hábitos de vida saludable a las pedanías, con jornadas que acercarán el deporte a los vecinos de Zarzadilla de Totana, Almendricos y La Parroquia. Por último, la jornada de Deporte por la Integración y el XIII Trofeo Apandis de fútbol 7 adaptado volverán a utilizar la práctica deportiva como herramienta de encuentro y participación sin barreras, favoreciendo que personas con diferentes capacidades compartan espacios y experiencias deportivas.

Entre las citas más esperadas volverán a estar las pruebas populares, convertidas en 'marca de identidad' de los JDG. La Ruta de Senderismo al Cejo de los Enamorados se celebrará el domingo 27 de septiembre, a las 9:30 horas, con salida desde el aparcamiento del Centro de Visitantes de La Merced. Una semana más tarde, los días 3 y 4 de octubre, llegará una de las pruebas más veteranas y emblemáticas de los JDG, la Travesía Nocturna, que este año regresa con especial expectación tras la suspensión de la del año 2025 debido a la lluvia. El domingo 11 de octubre, a las 10:00 horas, será el turno de la carrera solidaria Run for Parkinson’s, con salida y meta en la Plaza de la Policía Nacional (El Gato), y que además pondrá el broche al Circuito Local de Carreras Populares. Finalmente, el domingo 18 de octubre, a las 11:00 horas, los JDG bajarán el telón con el tradicional Ciclopaseo de clausura, con salida desde el Complejo Deportivo Felipe VI. Una jornada festiva y familiar que reunirá a cientos de ciclistas para despedir una nueva edición de las particulares ‘olimpiadas lorquinas’.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha recordado que "los Juegos Deportivos del Guadalentín son mucho más que un calendario de competiciones. Son una tradición que forma parte de la identidad de Lorca y, después de 47 ediciones, siguen teniendo la misma capacidad para sacar a los lorquinos a la calle y convertir el deporte en punto de encuentro para toda la ciudad. Quiero animar a los lorquinos a que este año no sean espectadores, sino protagonistas de los JDG. Que se calcen las zapatillas, que participen en una prueba, que se sumen a una ruta, que cojan la bicicleta, que acompañen a sus hijos o a sus mayores o que simplemente se acerquen a animar. Los Juegos son una magnífica oportunidad para retomar la actividad física, combatir el sedentarismo, conocer gente y también descubrir espacios de nuestro municipio desde otra perspectiva. Queremos que sea una edición más para la historia. Tenemos todos los ingredientes: clubes, federaciones, deportistas, familias, voluntarios, técnicos y una ciudadanía que año tras año demuestra que los JDG son patrimonio de todos los lorquinos".

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