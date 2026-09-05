Un error defensivo y la contundencia del Sant Andreu condenan al Águilas FC a la derrota

De nada sirve jugar mejor o tener ocasiones si no se es contundente en defensa y no se aprovechan las oportunidades, y eso le pasó al Águilas FC en su visita a Barcelona, donde perdió ante el Sant Andreu (2-0). Los costeros fueron mejores durante buena parte del partido, dispusieron de más ocasiones que los locales, pero a estos les bastó con aprovechar un error de la defensa blanquiazul y mostrarse contundentes en la medular y la zaga, para ganar el partido y sumar su primera victoria, un logro que se les sigue resistiendo a los blanquiazules. Posiblemente la merecieron, pero los méritos no suman puntos.

Arrancó mejor el equipo costero, teniendo el balón y asomándose al área local, con llegadas por las bandas y triangulaciones interiores. Yasser fue el primero en buscar la portería rival con un lanzamiento desde fuera del área, sin problemas para el portero Ramón Juan. Los blanquiazules controlaban el partido y apenas dejaban acercarse a los locales al área de Iván Martínez, quien, en la primera aproximación de los de la Ciudad Condal, le arrebató con claridad el balón a Jaume Tovar. Hubo que esperar a superar los veinte minutos para que los locales encontraran la fórmula para llegar a la portería visitante. En un balón largo que Revuelta no pudo cortar en el centro del campo, el esférico llegó a Jaume Tovar, quien, tras amagar el lanzamiento, sirvió a Bermejo para que adelantara a los locales. Un gol protestado por los jugadores de Adrián Hernández, que reclamaron que, cuando se sacó la falta con la que se inició la jugada, el balón estaba en movimiento, algo que el colegiado no consideró así.

Ficha técnica UE Sant Andreu: Ramón Juan, Jordi Méndez, Carlos Blanco, Andreu, Lucas Viña, Javi Gómez (Serrano, 60), Delgado, Albertito (Carrasco, 60), Álex Bermejo (Darbra, 60), García (Garrido, 92) y Jaume Tovar (Agudín, 70). Águilas FC: Iván Martínez, Johan Terranova, Adrí Pérez (José Mas, 46), Revuelta (Adri Heredia, 46), Héctor Martínez (Carrillo, 46), Mario Abenza, Yasser (Collado, 76), Serpeta, Josema Raigal, Merchán y Javi Castedo (Usher Lobede, 65). Goles: 1-0. Min. 24: Álex Bermejo. 2-0. Min. 98: Agudín. Árbitro: Lluis Balle. Amonestó a los locales Darbra y Garrido; y a los visitantes Serpeta, Adri Pérez, Yasser, Merchán e Iván Martínez. Expulsó a Adrián Henandez, en el minuto 56. Campo: Can Dragó, con unos 3.000 aficionados en las gradas.

Tras la pausa de hidratación, el delantero Jaume Tovar envió el esférico al lateral de la red de la portería de Iván Martínez. Respondió Merchán con un lanzamiento lejano que obligó al portero Ramón Juan a despejar a córner con apuros. Antes de llegar al descanso, y tras una dura batalla por controlar el centro del campo, un balón largo llegó a Jaume Tovar, quien, tras chocar con Iván Martínez, vio cómo el esférico se marchaba ajustado al poste de la portería costera. Fueron unos últimos minutos de la primera parte en los que la defensa blanquiazul no se mostró contundente en los balones largos y permitió que los locales cercaran el área de Iván Martínez.

Una defensa que no había estado contundente en los balones largos y que Adrián Hernández modificó en la segunda parte, posicionando una zaga inédita con Mario Abenza y José Mas, que entró al partido tras el descanso junto a Adri Heredia y Carrillo. El entrenador costero tuvo que ver cómo su equipo buscaba el empate desde la grada, puesto que solo pudo dirigir a los suyos durante seis minutos del segundo periodo antes de ser expulsado por protestar al árbitro.

Unos minutos después, una buena jugada de los costeros la culminaba Javi Castedo enviando el balón por encima del larguero cuando se encontraba en una inmejorable posición. Los costeros superaban a los locales y eran mejores, guiados por Carrillo. Ni Javi Castedo ni Josema Raigal pudieron rematar a puerta, mientras que Adri Heredia estuvo a punto de empatar el partido. Se sucedían las ocasiones de los visitantes y Josema Raigal lanzaba ajustado al larguero, provocando que el técnico local tuviera que mover su banquillo para frenar las ofensivas del Águilas. Lo consiguió a base de balones largos, buscando que el juego se desarrollara lejos de su área. Aunque sin poner en apuros a Iván Martínez, sí logró que bajara el ritmo del partido.

Jugando el Águilas con tres defensas y con Mario Abenza incorporado a la medular, los blanquiazules lograron crear una jugada que culminó con un centro de Serpeta, cayendo Usher Lobede cuando se disponía a rematar. Tras la revisión, el colegiado no concedió la pena máxima.

Noticias relacionadas

En el último minuto, en una falta sobre la portería local, los blanquiazules se la jugaron y les salió mal. El portero Iván Martínez subió al remate, pero el Águilas no cerró la jugada y el local Agudín se marchó hacia la portería visitante para sentenciar el partido sobre el pitido final y hacer aún más dolorosa la derrota.