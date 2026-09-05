ElPozo Murcia remonta a Palma y se mete en la final de la Supercopa

ElPozo Murcia golea a Palma en la semifinal y luchará por la Supercopa de España (8-4). Partido serio de ElPozo Murcia, aunque les costó entrar y tuvieron que remontar en el primer tiempo. Pero los murcianos demostraron que cuando se concentran y conectan bien con los de arriba, son temibles. Ahora están a la espera de saber su rival en la final, donde pelearán por hacerse con su séptima Supercopa.

La nueva temporada para ElPozo Murcia daba el pistoletazo de salida cuando el colegiado indicó el comienzo del encuentro. El objetivo de los murcianos estaba claro: mantener esa identidad que construyeron el curso pasado y que les llevó a la final de la liga, para dejar a Palma fuera de la Supercopa y pelear por sumar su séptima a sus vitrinas.

Josan González sabía que no iba a ser una batalla sencilla. Palma Futsal venía preparado, después de una exigente pretemporada y de mantener un gran bloque en la plantilla. Tan grande era la confianza de los mallorquines, que, a los 120 segundos, Ernesto fijó a Antonio Navarro y asistió a Nunes, para que anotara a placer. La cosa no iba a quedar ahí, porque minutos después, Peña aprovechó una asistencia de cuchara de Lucao para batir al meta murciano por bajo.

Poco a poco, ElPozo volvía a meterse en el partido y empezó a generar peligro sobre la portería de Dennis. Marcel logró recortar distancias con un golazo, después de controlar un balón alto de Ricardinho y sacar un remate de volea a la media vuelta. Pero la alegría les duró poco, porque un error del propio Ricardinho en la salida de balón le dejó en bandeja el 1-3 a Ernesto.

En los minutos finales y con todo apuntando a que Palma se iba a marchar con ventaja a vestuarios, llegó el show de Meseguer. El canterano se lució con una jugada individual, dejando sentado a Peña en el costado zurdo y después, sobre una baldosa, casi en línea de fondo, sacó un disparo por el palo corto, que terminó batiendo a Dennis. Después, en otra jugada por la banda izquierda, consiguió crearse el espacio para sacar un centro raso al palo más alejado. El meta de Palma quiso hacerse con el esférico, pero se le escurrió y Drahovsky apareció para cazar el regalo y poner las tablas antes del descanso.

El segundo tiempo comenzó bastante bien para ElPozo Murcia, que por primera vez en el encuentro se iba a poner por delante. Marcel aprovechó el penalti cometido por Palma Futsal para sacar un lanzamiento potente a la derecha del arco y adelantar a los suyos.

El partido cambió de ritmo y se empezó a jugar de manera directa y buscando acabar las jugadas. ElPozo Murcia aprovechó otra pena máxima cometida por Palma, esta vez por Dennis, y Marcel no falló desde los seis metros. Fabinho respondió, recortando distancias con un golazo de tacón.

El partido estaba muy igualado; en cualquier momento podía llegar el tanto del empate de Palma Futsal. Pero a nivel de ocasiones, los murcianos estaban siendo mucho más efectivos. Dener volvió a ampliar la ventaja, después de recibir una gran asistencia de Rivera y mandar el esférico para dentro. Antonio Vadillo, viendo que no le quedaba mucho tiempo en el crono, puso el juego de cinco para buscar tener superioridad arriba. ElPozo supo aprovechar esa situación y primero fue Rivera y después Ernesto en propia meta, quienes terminaron por cerrar la goleada (8-4).

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ElPozo Murcia consiguió hacerse con el billete a la final de la Supercopa de España. Una final que no jugaba desde 2019, cuando perdió ante el Barcelona. Los de Josan González, que anduvieron algo espesos en la salida de balón durante varios tramos del encuentro, consiguieron sobreponerse y sacar oro de su gran faceta ofensiva. El conjunto murciano luchará por hacerse con su séptima Supercopa y romper la sequía de títulos.