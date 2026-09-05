ElPozo Mucia arranca la nueva temporada a lo grande

La temporada para ElPozo Murcia no comienza de una manera tranquila; antes del arranque de la liga, los de Josan González ya van a pelear por el primer título. El conjunto murciano empieza su andadura en la Supercopa de España, midiéndose a Palma Futsal. El duelo de la semifinal, entre murcianos y mallorquines, se podrá seguir por Teledeporte a partir de las 13:30 horas.

Han pasado pocos meses desde que ElPozo cayó en la final de liga ante el Barcelona. Los de Josan no aprovecharon sus ventajas en la Ciudad Condal y en Murcia no consiguieron gestar la remontada. Ahora tienen una nueva oportunidad para desempolvar las vitrinas del Palacio de los Deportes de Murcia y sumar su séptima Supercopa de España.

La plantilla de ElPozo, en el Media Day previo a la Supercopa de España. | ELPOZO MURCIA / ElPozo

Este año la dirección deportiva no ha querido hacer excesivos fichajes; ha preferido mantener la base que lideró la temporada pasada durante casi todo el año y reforzar las partes donde más flaqueaba. Santa Cruz, Pachu, Drahovsky y Antonio Navarro son los cuatro refuerzos para este nuevo curso.

La Supercopa de España se celebra en el Palau Blaugrana, una pista que le trae malos recuerdos a ElPozo, porque ahí fue donde empezó perdiendo 2-0 la final de liga. Lo que también asusta a los murcianos es que se pueden medir a los de la Ciudad Condal en la final, ya que ellos se enfrentan a Jaén en las semifinales.

«Tenemos la gran oportunidad de volver a jugar una semifinal; eso es lo importante y donde tenemos que tener el foco puesto. Hemos preparado este partido a conciencia para que eso nos acerque a jugar la final el domingo», mencionó el técnico de ElPozo, Josan González, quien no podrá contar en el torneo con Ligeiro y Edu Sousa.

«Yo creo que cada vez que ElPozo juega quiere tener esa presión de ser el favorito. Palma, creo que por primera vez en años, ha mantenido el bloque, lo que lo hace ser muy peligroso. Nosotros estamos contentos con nuestros movimientos y lo que he dicho: ElPozo siempre quiere ser el favorito», mencionó.

Josan González, en el entrenamiento de ElPozo Murcia en el Palau Blaugrana / Eduardo Candel Reviejo/RFEF

«La idea es que el equipo no sea muy diferente a lo visto en la temporada pasada, por eso no hemos cambiado muchas piezas. Queremos mantener esa identidad que fuimos generando a lo largo del curso anterior, a nivel de juego y mental. El equipo quiere mantener lo que ha construido y, a partir de esa base, seguir creciendo», añadió Josan González.

El Palma Futsal está preparado para dar la talla en esta Supercopa y hacerse con el billete dorado para la gran final. Antonio Vadillo confía mucho en su plantilla y dice que está preparada para competir. El técnico de Palma destacó la evolución y madurez de los suyos después de una pretemporada muy exigente. Además, su presidente, José Tirado, afirmó con mucha convicción que este año, con menos carga competitiva, les va a hacer pelear más por los títulos nacionales.

Habrá que estar pendientes de cómo se resuelve el duelo entre ElPozo Murcia y Palma Futsal y cuál de los dos estará en la gran final del domingo. Los murcianos no quieren seguir perdiendo títulos y darán todo lo que tengan para salir victoriosos y hacerse con su séptima Supercopa de España.