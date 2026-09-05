El Cieza suma un empate ante el Alcoyano con un gran gol de Domi

El CD Cieza se estrenó en Segunda RFEF con un empate en El Collao de Alcoy (1-1) en un partido donde se adelantó en el marcador en la primera parte, y vio como el rival le birlaba la victoria a diez minutos de la conclusión. Los de José Miguel Campos ofrecieron una buena imagen ante un Alcoyano que será uno de los candidatos a estar entre los mejores del grupo III, pero la falta de contundencia en la parte final del choque le previó de sumar tres puntos.

De la Calzada, Aguirre, Quindimil, Edu Luna, Rafa Ortiz, Tass, Javi Vera, Domi, Aitor, Saúl y Pitu fueron los componentes del once inicial de los esparteros, que a los 26 minutos de juego hicieron el 0-1. Domi robó el balón en el centro del campo y de un zurdazo desde unos treinta metros, incrustó el balón en la portería defendida por Zárraga.

El dominio del juego fue para el Alcoyano frente a un Cieza que se defendió bien pero que pasó apuros. De la Calzada salvó a los suyos en un par de ocasiones en una primera parte que acabó con un balón estrellado en el poste de la meta local tras un saque de esquina.

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En el segundo período lo intentó por todos los medios el Alcoyano. Campos trató de refrescar a su equipo con la entrada de Castro y Marsu, y Peñafort, en el 79, logró la igualada ante un Cieza que lo intentó hasta el final, pero que no tuvo fortuna.