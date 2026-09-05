Un Cartagonova ‘de estreno’ recibe al Nástic de Tarragona

Segunda jornada de liga en Primera Federación y segundo partido del Fútbol Club Cartagena. Primero en casa. El Estadio Municipal Cartagonova se prepara para dar la bienvenida al fútbol después de tres meses. Romperá esa sequía el conjunto albinegro contra el Gimnástic de Tarragona (18.45, FanPlay TV/Football Club), que viene de ganar al Real Zaragoza. Se estrena el Cartagena en casa con su flamante primera equipación con la intención de sumar la segunda victoria de la temporada.

Cuando el FC Cartagena se plantó en Algeciras hace una semana, pocos esperaban el resultado final del partido: victoria por 1 gol a 3. Tan grande fue la alegría como la sorpresa de la parroquia albinegra después de haber visto a su equipo en pretemporada. Todo lo que no hacía bien el equipo se dio la vuelta para superar a su primer rival.

Ficha previa ALINEACIONES PROBABLES FC CARTAGENA: Lucho García; Marc Jurado, Luca Lohr, Imanol Baz, Nacho Martínez; Ajenjo, Pablo de Blasis;Abdel Lah, Toni Villa; Ibán Ribeiro y Marcos Moreno. GIMNÁSTIC: Ayesa; Menargues, Amo, Van Rijn, Royo; Eugeni, Montalvo; Prohens, Babanzila, Katsushima; Sinan Bakis. HORA Y TV: 18.45 horas, FanPlay TV y Football Club. ESTADIO: Cartagonova

La eficacia de cara a portería fue la primera de las gratas sorpresas del FC Cartagena en el Nuevo Mirador. Abrió el marcador en su primera ocasión de peligro. Poco después, tras confirmar que el equipo tiene un problema a balón parado con el gol encajado, volvió el asombro con la reacción albinegra y la solidez defensiva hasta el final del partido. Así se cimentó el primer triunfo de la temporada con el añadido de gestarse fuera de casa. Esta tarde tiene que repetir el conjunto portuario para continuar en la línea ganadora.

Si los tres puntos del Cartagena en Algeciras fueron inesperados, no menos lo fueron los del Gimnástic contra el Real Zaragoza. Un equipo que sufrió la pasada campaña para mantener la categoría hasta el final venciendo con solvencia a un recién descendido de Segunda División. El Zaragoza se ha erigido por lógica como el ‘coco’ del temible grupo 2, pero cayó en su estreno frente al conjunto catalán. Con esa confianza llegan los granas a un Cartagonova ‘de estreno’.

Una jugada de ataque del FC Cartagena ante el Deportiva Minera en el Trofeo Carabela de Plata / Álex Moreno

Estrena el cuadro local su primera equipación después de presentarla -por fin- el pasado jueves. También estrena grada de animación en el fondo sur como se adelantó en el Carabela de Plata. Se estrena también Álex Guti con su nuevo equipo sólo cinco días después de firmar por el Cartagena. Está disponible y podría tener minutos.

No los tendrán Rubén Serrano, Marcelo dos Santos ni Boston Billups. El primero cumple con su segundo partido de sanción del curso pasado y los dos últimos están lesionados. Regresan Jean Jules y Benito Ramírez.

6.267 abonados

Se espera un buen ambiente en el Cartagonova tras la primera victoria del equipo y el estreno con buen horario para la asistencia. Además, el club ha informado que el número de socios ha aumentado hasta los 6.267 abonados.