Carlos Cano: del miedo de aquella primera vez a estar a un paso del Mundial

Cuando Carlos Cano Tortosa (Murcia, 14 de diciembre de 2009) se subió por primera vez a una moto con cuatro años de edad, sintió miedo. Su padre, gran aficionado que suele hacer rodadas, fue el culpable, como ocurre con otros tantos chicos. Para algunos, ese temor inicial suele ser definitivo, pero para el del Barrio de San Basilio no fue así. Cinco días después, Carlos Cano padre llevó a su pequeño al Circuito de Cartagena, donde entonces tenía su escuela Paco Mármol, el mentor de pilotos como Pedro Acosta, Álvaro Carpe y muchos más que hoy en día están brillando en el Campeonato del Mundo.

«La primera vez que fui a la escuela de Paco me encantó. Y al poco tiempo mi padre me apuntó y empecé a entrenar los sábados», recuerda de esos inicios un piloto que once años después de aquella primera toma de contacto, que inicialmente fue agria y después se convirtió en una dulce sensación, está en el camino de ser el quinto jinete murciano el próximo año en el Mundial. No tendrá la edad mínima aún, pero si acaba entre los tres primeros -en la actualidad es el líder- del JuniorGP, se habrá ganado el derecho a tener un manillar. Y este fin de semana, en un circuito que conoce bien, en Cheste, comienza la defensa de ese primer puesto al que le restan seis carreras en tres trazados diferentes.

Carlos Cano, celebrando su victoria en el circuito francés de Magny-Cours / FIM Junior GP

Si por algo ha destacado a lo largo de su trayectoria Cano es por su capacidad para adaptarse a los saltos de categoría que ha ido dando. Empezó en las minimotos, después pasó por 110, Moto5, Moto4 y ahora Moto3. Y en todas ha salido vencedor, siempre marcando la pauta entre los jóvenes de su edad. Gracias a ello, pese a pertenecer a una familia que no le podía costear una costosa carrera, se ha ido ganando ‘becas’ a lo largo de los años que le han permitido estoy hoy con un pie en el Mundial, el sueño de tantos jóvenes que solo unos pocos alcanzan.

«El camino ha sido intenso hasta donde he llegado y lo tiene que seguir siendo porque primer el objetivo es llegar al Campeonato del Mundo de Moto3 y este año tengo una muy buena oportunidad», dice un adolescente que aún no tiene ante los medios de comunicación esa soltura que sí demuestra en la pista.

Ahora es el líder del Mundial de Moto3, donde ya ha ganado dos carreras y es subcampeón, y también ya ha sumado un triunfo en la Red Bull Rookies Cup. Y todo pese a que 2026 es la temporada de su estreno en ambas categorías, donde también es el más joven de todos los participantes. «Me he adaptado muy bien. En el Junior GP, ya en las primeras carreras hice, podios y tengo dos victorias además de ser el líder. La Red Bull me costó un poco más al principio, pero ya le he pillado el tranquillo a la moto y espero acabar entre los tres primeros», explica un piloto que tiene dos intensos meses con pruebas casi todos los fines de semana.

Con Alzamora de mentor

Bajo el apadrinamiento de Emilio Alzamora, un campeón del mundo, y en la estructura del equipo Aspar, Cano ha dado el salto que necesitaba tras ganar la European Talent Cup en su primera temporada y ser subcampeón en la segunda. El expiloto entró en su vida en 2023. El ilerdense, que también es el manager de otros pilotos que ya están en el Mundial como Brian Uriarte, se fijó en el murciano. Fue a mitad de 2023, cuando Cano estaba en PreMoto3. Alzamora se presentó en una carrera en Valencia con un objetivo claro: «Yo no sabía ni quién era. Habló con Paco Mármol, mi entrenador, y me dijo que le gustaban muchas cosas de mí. Poco después vino a Murcia a ver un entrenamiento, habló con mis padres y a final de temporada me puso un contrato encima de la mesa. Estoy encantado de estar con él. Deportivamente ahora tengo las mejores armas, me encuentro en el mejor sitio y sé que con él no me va a faltar nada, lo tengo todo», afirma el murciano.

Emilio Alzamora y Carlos Cano / L.O.

Además, caer en el equipo de Aspar es una garantía, puesto que mima mucho a los jóvenes y apuesta por ellos. Uno de los ejemplos es Máximo Quiles, quien el año que viene dejará un puesto en Moto3 con su salto a Moto2, una plaza que bien podría caer en manos de Carlos Cano. «Uno de mis sueños es llegar al Mundial y para ello trabajo cada día y me esfuerzo al máximo, haciendo muchos sacrificios. Es un regalo estar en el equipo de Aspar y me siento muy a gusto con ellos», explica.

Crecer en los entrenamientos diarios en la escuela de Paco Mármol junto a pilotos como Acosta y Carpe, entre otros muchos, también ha ayudado a la evolución de Cano, un piloto que desde pequeño ha sido una esponja: «En la escuela entrenábamos todos juntos y aprendíamos uno del otro, y eso es lo que creo que a todos nos ha hecho crecer hacia arriba y lo que nos ha dado el nivel. Además, Paco, como entrenador, es una máquina», comenta.

Ha crecido en un entorno donde las carreras se deciden por milésimas de segundo, un hecho que curte mucho. Y su metodología en esos casos no tiene secretos, pero no todos saben ponerla en práctica: «En la última vuelta, para ganar, tienes que estar entre los tres primeros, colocarte bien y en la última frenada intentar ponerse primero. Y por supuesto tienes que saber gestionar bien mentalmente los nervios porque se pasan muchos en esa última vuelta». ¿Y el miedo? «Si tienes miedo no te puedes subir a una moto. A las velocidades que cogemos, 250 kilómetros por hora, el miedo no está permitido».

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Carlos Cano, en el circuito de Estoril / FIM Junior GP

Todos los chicos que pasan por la escuela de Paco Mármol suelen tener una característica común: son excelentes en las frenadas. Por ello a Carlos Cano se le dan bien «lo circuitos con frenadas fuertes, donde se acelera pronto y no hay curvas muy largas. Creo que esos son los que me favorecen. En la escuela nos han enseñado a girar la moto con el freno trasero en las curvas cerradas, en los ángulos, y eso te da un plus, usar bien el freno trasero para girar la moto y salir rápido, que es lo que Paco nos ha enseñado desde bien pequeños», termina diciendo un joven murciano aplicado y disciplinado, que está quemando etapas con matrículas de honor en todas ellas.