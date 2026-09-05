Carlos Alcaraz tendrá ante Paul el test definitivo: las claves del duelo del US Open

Conforme avanzan las rondas, el nivel de exigencia crece en el US Open pese a que muchos de los favoritos están ya fuera de combate. Quien resiste es el murciano Carlos Alcaraz, que pese a haber estado cuatro meses de baja por una lesión en la muñeca derecha, ha superado ya tres duelos. Pero ahora llega un test que será definitivo para evaluar si realmente está en condición física para ganar por tercer año el Grand Slam de Nueva York. Ante Tommy Paul, un excelente sacador especialista en pista rápida, estará en juego el pase a cuartos de final, una ronda que ha alcanzado en todas su participaciones excepto en 2024.

PARIS (France), 03/06/2025.- Tommy Paul of the USA leaves the court after his defeat in the quarterfinals match against Carlos Alcaraz of Spain at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 03 June 2025. (Tenis, Abierto, Francia, España) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA / MOHAMMED BADRA / EFE

Paul llega al duelo con bastante más desgaste que el murciano. Especialmente duro fue el encuentro que tuvo en tercera ronda ante Alexander Bublik, que se resolvió en cinco sets. El de El Palmar, por su parte, se deshizo del chino Wu en tres sets. Casi nueve horas ha necesitado el estadounidense para plantarse en octavos, ganando también previamente a Coleman Wong y Dino Prizmic, por 7 horas y 21 minutos de un Alcaraz que ya declaró tras su último encuentro que su derecha y su saque tendrán que mejorar para superar a un tenista que tendrá en esta ocasión el favor del público.

Los precedentes

En ocho ocasiones se han enfrentado ambos, imponiéndose en la primera, en Montreal 2022, y la tercera, en Toronto 2023, Paul, ambas en pista rápida. El resto se han saldado con triunfo del hoy pupilo de Samuel López. La racha de Alcaraz es de cinco triunfos consecutivos, el último de ellos este año en Australia en solo tres sets. El balance 6-2 se queda en 3-2 en superficie dura para el tenista de El Palmar, que ha ganado los últimos diecisiete partidos de Grand Slam que ha disputado, donde tiene un historial favorable de 3-0 con Paul (Wimbledon 2024, Roland Garros 2025 y Australia 2026). Además, también se midieron en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El año de Tommy Paul: un título y tres finales perdidas

Paul, que ocupa actualmente el puesto 21 de la ATP, comenzó el año llegando a semifinales en Adelaida y cayendo en octavos de final del Abierto de Australia frente a Alcaraz. En el ATP 250 de Delray Beach, en febrero, jugó su primera final del año, que perdió ante Sebastian Korda, para en Houston, en tierra batida, lograr su único título del año. En Hamburgo tuvo la oportunidad de sumar otro éxito, pero el peruano Ignacio Buse le derrotó en la final contra pronóstico. En Roland Garros cayó en tercera ronda ante Casper Ruud, y en la final del ATP 500 de Queen’s, en hierba, vio como le remontó el argentino Francisco Cerundolo para hacerse con el trofeo. Sin embargo, en Wimbledon, pese a llegar con buenas sensaciones en hierba, ganó a Muller y Kwon, pero cayó ante Hurkacz.

En los últimos meses, su mejor resultado lo firmó en el Masters 1000 de Cincinnati, donde cayó en cuartos de final ante Cobolli después de derrotar en octavos a Alexander Zverev, mientras que en Canadá se quedó en segundo ronda ante Tien.

Las claves del partido

Paul es un jugador que consigue porcentajes altos con el primer saque, con el que consigue que sus rivales tengan pocas oportunidades de rotura. Por ello, aprovechar las pocas ocasiones que tendrá Alcaraz de lograr un break será fundamental, además de evitar los intercambios cortos desde el fondo de la pista. Sin embargo, el murciano es un tenista con muchos más recursos técnicos y frente a Paul uno de sus golpes favoritos, la dejada, se puede convertir en fundamental. Imponer el ritmo y mejorar la derecha y el saque serán fundamentales para que el número 3 del mundo se pueda imponer.

El ganador de este duelo se enfrentará en cuartos de final al estadounidense Ben Shelton o el griego Stefanos Tsitsipas.

Sin horario definido

El encuentro que se disputará este domingo aún no tiene horario definido, pero todo apunta a que la organización lo situará en la sesión de tarde-noche, es decir, que no comenzará antes de la una de la madrugada en España.