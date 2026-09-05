El Águilas visita al Sant Andreu en un duelo de recién ascendidos

El Estadio Can Dragó de Barcelona será el escenario donde debutará este sábado (18:15/Fan Play y Football Club) el Águilas FC como visitante en la Primera RFEF. Y lo hará ante también un recién ascendido, el Sant Andreu, que estrena categoría ante su afición, por lo que la exigencia va a ser máxima para los jugadores que entrena Adrián Hernández, quienes han viajado con la intención de recuperar los puntos que perdieron la pasada jornada en el Centenario el Rubial ante la AD Alcorcón (2-2).

No va a ser fácil la cita de esta tarde ante un equipo que, además de querer agradar a su afición y comenzar la temporada como local, mantiene el bloque del pasado ejercicio que le dio el ascenso, algo parecido a lo que ha realizado el Águilas FC para esta temporada. Al Sant Andreu que le gusta tener el balón y es muy eficaz de cara a la portería rival, como demostró en el comienzo de la campaña, donde cayó derrotado por la mínima en su visita a Huesca, uno de los favoritos del grupo para el ascenso a Segunda.

Adrián Hernández con Alfonso García detrás / Jaime Zaragoza

Para la cita, Adrián Hernández no puede contar aún con el central Antonio Sánchez, a quien le quedan dos partidos de sanción después de su expulsión en el partido del ascenso en Sa Pobla. Tampoco puede contar con el delantero Chris Martínez, quien aún continúa lesionado. Recupera al punta Gonzalo Serrano, recuperado de su lesión de aductores, aunque no saldrá de inicio, puesto que se espera que el técnico costero repita con la mayoría de efectivos que presentó en la primera jornada, con Iván Martínez en la portería; Johan Terranova y Merchán en los laterales, quedando Fromsa o Adri Pérez en el centro de la defensa con Revuelta; a la medular volverán Yasser y Mario Abenza, a quienes podría acompañar Adri Heredia; una línea de tres jugadores por delante, con Juanma Raigal y Serpeta en las bandas, quedando Javi Castedo en el centro del ataque.