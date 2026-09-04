El UCAM Murcia se encomienda a la "humildad controlada" para desafiar la gravedad

“Humildad controlada”. Esa es la receta que quiere aplicar Sito Alonso al UCAM Murcia CB en la temporada 2026-2027, a la que llega después de poner el listón muy alto en la pasada, donde batió varios récords, alcanzó las 25 victorias en la liga regular y jugó la Copa del Rey y los play off por el título. En un acto en la sala Mamba y frente a unos mil aficionados pese a coincidir con la bajada de la Virgen de la Fuensanta hasta la Catedral, el club presentó a la nueva plantilla y también el spot publicitario de la campaña de abonados ‘Astros’, que ha alcanzado ya los 4.500 carnés expedidos, y que tiene el lema ‘Desafía la gravedad’.

Presentación del UCAM Murcia CB ante sus aficionados / Juan Carlos Caval

El video no tiene en esta ocasión protagonistas de carne y hueso, sino un niño y una joven creados con inteligencia virtual. Comienza en la Plaza de Santo Domingo y acaba en el Palacio de los Deportes, con la luz de los móviles encendida cuando se apagan los focos del pabellón. En el mismo, la chica le explica al pequeño qué significa pertenecer al UCAM Murcia y cómo son los astros. “Ser un astro es como bailar en la luna y los fans somos estrellas bailando encima de ellas”, dice la chica, a la que responde el niño con una pregunta: “¿Entonces todo el mundo que va a ver al UCAM son estrellas?”, le dice, a lo que contesta “todos son estrellas y todos unidos somos los más importante del mundo entero”. Tras un paseo por la Luna, vuelven a la tierra para encontrarse en la puerta del Palacio a Sito Alonso diciéndoles “os estábamos esperando, venga, vamos”. El video acaba con la leyenda “cada estrella cuenta”.

El acto, que contó con la presencia de toda la plantilla y de la presidenta, María Dolores García Mascarell, sirvió para presentar uno a uno a todos los jugadores, que desde el miércoles ya se encuentran todos en la ciudad tras la participación de seis de ellos con sus selecciones en las Ventanas FIBA. Para muchos de los asistentes era la primera vez que podían ver de cerca a los nuevos integrantes de la plantilla, Souley Boum, el primer en aparecer en el escenario, Juani Marcos, Jean-Marc Pansa y Marcis Steinbergs. El capitán, Jonah Radebaugh, en un corto discurso en español, gritó “vamos UCAM” después de que aparecieran todos sus compañeros, llevándose muchos aplausos un Emanuel Cate que apareció en escena con los brazos en alto como si estuvieran celebrando un gran triunfo, y Dylan Ennis con su habitual show.

Presentación del UCAM Murcia CB ante sus aficionados / Juan Carlos Caval

Las palabras de Sito Alonso, el técnico que lleva ya ocho temporadas en el banquillo universitario, calaron hondo entre los presentes. El entrenador habló de la familia que se ha encontrado en Murcia y también de lo que quiere de su equipo. “Somos un equipo humilde que debe tener una humildad controlada para respetar al rival, para entrenar más que los demás, para respetar a nuestros aficionados y a los demás y para reconocer nuestros errores. Pero eso no tiene nada que ver con la ambición, que debe ser controlada, pero no quiere decir que no somos inferiores a nadie, no solo nosotros, sino Murcia, su afición y toda la Región”, dijo entre los aplausos del público.

Posteriormente, la presidenta se dirigió a todos los aficionados, a los que agradeció su apoyo incondicional a los jugadores y a todos los estamos de la entidad, deseando una campaña exitosa en la que el listón va a estar muy alto.