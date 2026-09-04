Sergi Guilló, entrenador del Real Murcia: "A partir de hoy ya no hay excusas"

Sergi Guilló tiene este domingo su estreno en liga ante la afición del Real Murcia en el partido de la segunda jornada frente al Teruel. El preparador grana ha asegurado que volverá a contar con Javi Moreno pese a la reclamación presentada por el Hércules por presunta alineación indebida, que contará con los jugadores de la cantera Álex Meca y Yoldi, y que Moyita ya se encuentra en disposición de entrar en el equipo. Estas han sido sus declaraciones:

¿Cómo ha sido la semana de trabajo?

Contentos con la victoria en Alicante y está todo en orden. Hemos trabajado el siguiente partido porque el Teruel juega diferente al Hércules, y entrenando pensando en el rival.

Asignatura pendiente del Real Murcia es ganar a los equipos que se meten atrás

Veremos qué hace el Teruel porque cambió de lo que venía realizando de pretemporada en el primer partido. Cambió incluso el sistema. Tenemos trabajadas las diferentes situaciones que nos podemos encontrar. Lo más complicado en el fútbol, no solo para el Real Muria, es atacar esos bloques bajos si ellos deciden hacerlo, pero nosotros en pretemporada lo trabajábamos y esta semana lo hemos hecho también. Es complicado superar esas situaciones del juego, pero vamos a tener las herramientas y los jugadores disponibles si eso ocurre para solventarlo.

Javi Moreno celebra el gol que anotó en el Rico Pérez / Prensa Real Murcia

¿Javi Moreno jugará?

En la misma línea de que dije después del partido. El club hizo una consulta a la Federación y nos dijeron que no arrastraba ninguna sanción. No tengo ninguna noticia de que haya cambiado la situación y es lógico que el Hércules reclame porque hace su trabajo.

¿Estará convocado?

Vendrá convocado. Esta semana ha trabajado más que los compañeros para compensar de la semana anterior, en la que tuvo molestas. Es un delantero que en los centros laterales nos puede ayudar bastante, y si hace falta, lo utilizaremos.

¿Cómo está el resto de la plantilla físicamente?

Hay jugadores que arrastran molestias. Moyita ya está a un nivel superior a la semana pasada, Chema Núñez también, y Juanto lo tenemos ahí con el tobillo que unas veces está mejor y otras no tan bien, pero en líneas generales casi todos van a poder jugar.

¿Qué Teruel se espera?

Ellos jugaron de manera diferente el primer partido de liga a cómo lo hicieron en pretemporada, donde fueron más asociativos que ante el Castilla, un encuentro donde fueron más directos. Le robaron un gol bastante claro que puedo hacerles llevarse el partido. Hicieron un plan de partido muy diferente a los de antes. Nosotros sacaremos una alineación para ello y por ahí van a ir los tiros. No estamos preocupados tanto de lo que haga el rival, sino de lo que hagamos nosotros.

¿Contará con los jugadores del filial?

Tanto Álex Meca como Yoldi van a venir con nosotros.

¿Tiene claro ya el once inicial?

La verdad que hemos llegado con días de antelación a tener tanto claro el once como el plan de partido. Si tenemos a todos limpios, lo tengo claro, pero si hay alguno que arrastra alguna molestia, veremos si tengo que hacer algún cambio.

La dificultad histórica del Real Murcia para ganar los partidos en casa.

Personalmente, he sacado mejores resultados en casa que fuera en mi trayectoria menos en Orihuela, pero en Mérida y Huesca los sacábamos en casa. El Murcia es un club que tiene una base social muy grande, donde a veces a jugadores jóvenes les ha podido la presión de tener que ganar sí o sí. Estamos en este club y tenemos que manejar esto, eso no va a ser excusa para nosotros. Lo normal para nosotros en casa es ganar, convivir con la victoria. Cuando nosotros salimos al campo mandan los jugadores, lo de fuera está bien y queremos que vaya bien para que nos apoyen, pero si algún día la afición muestra su disconformidad, tenemos que hacer oídos sordos y saber que tenemos que seguir con la misma concentración y haciendo las mismas coas que nos van a llevar a ganar los partidos.

¿Qué valoración hace de la plantilla tras el cierre del mercado de fichajes?

Yo estoy muy contento. Hablamos con la dirección deportiva y teníamos claro que en los últimos días nos venía bien un extremo agitador (Usseyn Diao) que pusiese en dificultades a los extremos que ya hay en la plantilla. A partir de hoy ya no hay excusas, y si no conseguimos los resultados, será culpa del entrenador y de los jugadores porque el trabajo del club ha sido muy bueno. Tenemos una buena plantilla y no echo en falta nada. Se habla del pivote que no ha venido, pero Alonso ha dado un paso adelante para poder jugar en esa posición. Cuando empleemos un sistema de dos mediocentros, muchas veces no hace falta que uno sea defensivo, y cuando utilicemos el sistema de cinco atrás, tampoco porque tendremos cinco defensas. No veíamos necesaria la figura del pivote sub-23 el último día del mercado.