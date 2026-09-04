El primer derbi FC Cartagena-Real Murcia se jugará un miércoles

La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado que el primer derbi de la temporada entre el FC Cartagena y el Real Murcia se jugará el miércoles 7 de octubre en el estadio Cartagonova a las ocho y media de la tarde, una decisión que no gusta especialmente en el club albinegro, que verá reducida ostensiblemente la taquilla.

El derbi regional, en imágenes / Iván Urquízar

El choque correspondiente a la quinta jornada se debería disputar el último fin de semana de septiembre, pero la coincidencia con las Fiestas de Carthagineses y Romanos, cuyo campamento se encuentra a escasos metros del estadio, provocó que la Policía Nacional emitiera un informe solicitando el cambio de fecha al no poder garantizarse la seguridad. Después de varios tiras y aflojas, con negociaciones entre los dos clubes que no llegaron a buen puerto, la Federación Española ha decidido trasladar el mismo a un miércoles, una fecha que restará afluencia de aficionados, sobre todo de Murcia.

Como consecuencia de este cambio, el último fin de semana de septiembre no habrá liga para los dos equipos de la Región, que tendrán que buscar alternativas para mantener el ritmo competitivo de sus jugadores.