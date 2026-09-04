Una Preferente Autonómica de autor: 18 banquillos para una liga sin tregua

La Preferente Autonómica 2026-2027 amenaza con ser una de esas ligas en las que el nombre del rival importa poco y el del entrenador, mucho. Dieciocho equipos, grupo único, 34 jornadas y primera parada el 6 de septiembre. Al escenario regresan tres clubes que bajan desde Tercera —Caravaca, Muleño y Yeclano B— y aterriza una hornada de ascendidos con músculo: Cieza B, Hoya del Campo, Dolorense, Real Murcia C y UD Pinatar. A ellos se unen varios proyectos que el curso pasado ya enseñaron los dientes. El resultado es una categoría con más candidatos que plazas y con banquillos de peso para una temporada que promete poca tregua.

Si hay que colocar una primera ficha en el tablero de favoritos, el Abarán se ha ganado ese derecho. Mapeka cambió el pulso del equipo la pasada campaña: él mismo cifró en torno al 60% los puntos conquistados desde su llegada, después de un arranque muy pobre. El equipo acabó noveno, pero la sensación fue la de haber encontrado una dirección. Ahora añade un argumento que en Preferente vale oro: Nico Carrasco, uno de los grandes goleadores del fútbol regional, se incorpora a un equipo que ya era competitivo. Con una base sólida, un técnico que ha demostrado impacto inmediato y pólvora arriba, el Abarán empieza el curso señalado en rojo por sus rivales.

Otro nombre inevitable es el Ciudad de Calasparra. Con Rafa Muñoz, un técnico con recorrido incluso por Segunda B, terminó la pasada Liga con 60 puntos y volvió a competir hasta el final de junio, cuando fue subcampeón de la Supercopa Territorial. Está obligado a convertir el «casi» en un paso adelante. Muy cerca se mueve el Lumbreras de Olivares, que sumó 59 puntos y vuelve a intentarlo, y el Alhama de Mateo Abeijón, octavo con 58, un proyecto que ya no quiere limitarse a crecer: pretende discutir de verdad el salto a Tercera.

Pero la presión más evidente quizá viaje en los autobuses que bajan de categoría. El Muleño vuelve a Preferente tras terminar penúltimo en Tercera y entrega el timón a Jesús Alacid, antiguo jugador, capitán y hombre de la casa. Pocas elecciones explican mejor una idea de reconstrucción: alguien que conoce el escudo desde dentro para devolverlo arriba. El Caravaca, otra plaza con memoria de categorías nacionales, apuesta por Chencho Ortega, que dirigió buena parte del último curso al propio Muleño. Y el Yeclano B se encomienda a Biri, otro técnico de casa, para recuperar cuanto antes el terreno perdido. Por potencial, estructura y exigencia, los tres nacen mirando hacia arriba; por eso el Muleño, especialmente, entra en el primer grupo de favoritos.

La gran incógnita la ponen los recién llegados. El Cieza B de Pibe asciende después de una temporada de 65 puntos y lo hace en el mejor contexto posible: el primer equipo acaba de alcanzar Segunda Federación. No parte como favorito, pero un filial dentro de una entidad en crecimiento siempre es incómodo. El Hoya del Campo de Jonatan Bastida también alcanzó los 65 puntos y llega sin necesidad de pedir permiso. El Dolorense de Tano Moltó, segundo de su grupo con otros 65, conserva su esencia de cantera bajo el mando de uno de esos hombres de fútbol que conocen cada campo y cada vestuario de la Región.

Y luego está el UD Pinatar de Chute, quizá el ascendido que llega haciendo más ruido. Fue campeón absoluto de Primera Autonómica y, ya en junio, derrotó 3-1 al Ciudad de Calasparra para levantar la Supercopa Territorial, un título que le entrega además el billete de la Federación Murciana para la fase previa de la Copa del Rey. No es solo la euforia de un ascenso: hay un proyecto serio que ya ha demostrado competir contra equipos de Preferente. A su lado aparece otro filial con un escudo que pesa. El Real Murcia C, ascendido tras superar la promoción, estará dirigido por Luis Vicente Mateo, técnico con experiencia en formación en estructuras como Espanyol o Valencia. Si el talento joven responde, nadie querrá enfrentarse a un tercer equipo grana liberado de complejos.

La segunda línea de aspirantes tampoco invita a relajarse. El Archena pone el proyecto en manos de Mario Martínez, que viene de conducir a Los Garres a la zona alta y acumula ya experiencia en banquillos regionales; la intención es evidente: dar un paso más. En Algezares regresa Jaime Alarcón después de haber pasado por la Minerva en Tercera: vuelve a una casa que conoce y a un contexto en el que ya trabajó. El Deportivo Murcia mantiene su apuesta con Kike Mateo, nombre de sobra conocido por su trayectoria como futbolista y ya curtido como entrenador en el fútbol regional. El Lorquí confía en Pepe Luna; el Beniel, en Chupy; y el Lorca Deportiva B, en Jesús Carmona, dentro de una categoría en la que los filiales pueden cambiar de cara de una jornada a otra.

La Preferente que viene tiene así una rareza estimulante: casi todos encuentran una razón para ilusionarse. Unos llegan con la herida del descenso; otros, con el impulso de subir. Abarán, Calasparra, Lumbreras y Alhama parten con cuentas pendientes; Archena, Deportivo Murcia, Algezares, Lorquí y Beniel quieren romper su techo; mientras los filiales añaden ese componente de imprevisibilidad que puede alterar cualquier pronóstico.

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Entre técnicos veteranos, entrenadores de club, antiguos futbolistas y nombres ligados sentimentalmente a sus escudos, el banquillo tendrá tanto peso como las plantillas. Mapeka quiere terminar lo que empezó; Rafa Muñoz transformar la regularidad en premio; Olivares y Abeijón dar el último empujón; Alacid y Biri devolver a los suyos al lugar del que acaban de caer; Chute demostrar que el Pinatar no ha llegado de paso. Septiembre abrirá una carrera de 34 estaciones. Y esta vez, en la Preferente murciana, señalar a un único favorito parece bastante más arriesgado que hacer una lista de candidatos.