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Moeve Fútbol Zone 2x02: LaLiga vuelve a escena tras el cierre del mercado de fichajes
El programa regresa este lunes 7 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, para analizar la jornada de LaLiga EA Sports, hacer balance del mercado de fichajes y repasar toda la actualidad de LaLiga Hypermotion y Liga F Moeve
Sigue aquí en directo Moeve Fútbol Zone este lunes a las 21:00 horas
Moeve Fútbol Zone vuelve este lunes, 7 de septiembre, con una nueva emisión en directo a partir de las 21:00 horas. Tras el especial dedicado al cierre del mercado de fichajes, el programa recupera su formato habitual con el análisis de una nueva jornada de LaLiga EA Sports y con especial atención al FC Barcelona y al Real Madrid.
Con Christian Blasco al frente, el programa analizará lo ocurrido durante el fin de semana, repasará cómo queda la clasificación y pondrá también el foco en LaLiga Hypermotion y el arranque de Liga F Moeve.
Barça y Real Madrid, protagonistas del debate
El bloque central reunirá a los periodistas Alfredo Martínez y Eloy Lecina para analizar todo lo que haya dejado la jornada de LaLiga EA Sports, con especial atención a los encuentros Valencia-FC Barcelona y Betis-Real Madrid.
La tertulia servirá también para hacer balance del mercado de fichajes una vez cerrado. Barça y Madrid volverán a estar en el centro del debate: se analizarán los movimientos realizados por ambos clubes y los tertulianos valorarán quién sale más reforzado tras el mercado, el equipo de Hansi Flick o el de José Mourinho.
Moeve Fútbol Zone 2x02 podrá seguirse en directo este lunes 7 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en SPORT.es y en las redes sociales de SPORT
La Firma Prensa Ibérica pone el foco en Villarreal y Sevilla
La actualidad de la jornada también llegará de la mano de La Firma Prensa Ibérica, con periodistas de las cabeceras del grupo siguiendo de cerca a sus respectivos equipos.
Desde El Periódico Mediterráneo se analizarán las claves del partido entre Villarreal y Deportivo, mientras que El Correo de Andalucía repasará los puntos fundamentales del encuentro entre Espanyol y Sevilla.
Además, Xavi Espinosa repasará la actualidad de los diferentes equipos de LaLiga EA Sports y analizará cómo queda la clasificación después de los resultados del fin de semana.
El semáforo de LaLiga Hypermotion
Mario Jiménez, especialista del programa en LaLiga Hypermotion, repasará la jornada a través del ya habitual semáforo.
Tres equipos ocuparán sus diferentes posiciones: el verde señalará al conjunto que atraviesa el mejor momento; el ámbar, al que comienza a generar dudas y necesita reaccionar; y el rojo, al equipo que se encuentra en la situación más complicada.
El arranque de Liga F Moeve
El fútbol femenino también tendrá su espacio con Maria Tikas, que analizará cómo ha comenzado la temporada en Liga F Moeve y compartirá sus primeros pronósticos sobre lo que puede deparar el campeonato. Además, repasará los tres mejores goles de la jornada.
La jornada también se juega en las redes
Joaco Soneira regresa con “Arde la red”, una sección en la que recopilará algunas de las imágenes más virales que haya dejado el fin de semana. El programa conocerá también el resultado de la encuesta de SPORT para elegir al MVP de la jornada y saldrá a la calle con un nuevo challenge para poner a prueba a los aficionados.
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