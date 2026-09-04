Íñigo Vélez: "Me hubiese encantado jugar el derbi en fiestas de Cartagena"

En la previa del encuentro frente al Nàstic de Tarragona, el entrenador del FC Cartagena, Íñigo Vélez, ha comparecido en rueda de prensa para trasladar sus sensaciones. "Ha sido una buena semana después de la victoria en Algeciras", ha comentado en primera instancia. Después de dejar La Manga Club, el técnico se amolda. "Tenemos que amoldarnos a la situación. No hay ningún problema. Agradecemos a Pinatar que nos deje entrenar allí porque son unas instalaciones maravillosas", ha añadido.

Vélez ha repasado el último encuentro de los suyos frente a los medios de comunicación. "A nivel defensivo estuvimos muy bien quitando el balón parado. A nivel ofensivo tuvimos mucha efectividad", ha resumido. "En pretemporada se comentó la fragilidad y la poca efectividad porque hay que comentar algo. Ahora ganamos y parece lo hacemos todo bien, pero tampoco es así. Hay que seguir mejorando", ha completado.

Con respecto a las bajas de su plantilla, el de Vitoria desveló que Rubén Serrano seguirá siendo baja por sanción del curso pasado (dos partidos) y que Marcelo continúa lesionado. A él se le une Boston Billups con un "golpe en el tobillo que no le ha dejado entrenar". No obstante, vuelve Benito Ramírez, que no estuvo en Algeciras "por una cuestión deportiva" y Jean Jules, recuperado de su enfermedad y superada la sanción del curso anterior.

Sobre el Nàstic de Tarragona, Vélez demuestra haberlo estudiado bien. "Han cambiado de entrenador y de equipo. Le generan ocasiones, pero es un equipo comprometido defensivamente y arriba tienen calidad para meter gol. Es una plantilla muy compensada. Después de ganar vendrán más convencidos y será un partido difícil de ganar", ha expresado. No obstante, no se queda sólo con su último encuentro, en el que ganaron al Real Zaragoza en el Nou Estadi. "Cuando planteamos los partidos, no podemos ceñirnos sólo a lo que ha pasado. Va a ser otro partido. Hay que ser consciente de ello y conocer al rival.

También ha opinado el técncio sobre la fecha del derbi, atrasado desde el domingo 27 de septiembre al miércoles 7 de octubre. "Siendo fiestas de Cartagena, me habría encantado jugar el derbi contra el Real Murcia. Hubiese sido algo maravilloso para la ciudad, pero yo no llego ahí. Son problemas de seguridad y es una pena", ha manifestado.

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Por último, Vélez ha admitido su 'problema' con las opciones de ataque. "Tengo un problema muy bueno. Tengo mucha gente en todas las posiciones con muchas alternativas. Con los de arriba puedes cambiar un partido modificando la forma de atacar. Es una ‘comedura de tarro’ que tengo y a ellos les traslado que es tan importante empezar el partido como acabarlo", ha concluido el entrenador del FC Cartagena.