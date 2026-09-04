El FC Cartagena acaba con el misterio de las camisetas

El FC Cartagena no ha tenido camisetas hasta ahora. Es el único club de todas las divisiones de España que comenzó la temporada sin presentar sus equipaciones. Sólo hizo público el diseño de la tercera equipación, de color gris, para usarla durante los partidos amistosos de pretemporada. Un ‘apaño’ para salir del paso. El atasco estaba en la primera y la segunda equipación debido a una deuda -otra más- con la firma que viste al FC Cartagena desde 2023: el fabricante italiano Macron.

Solventado este tema a finales de julio, el club y la marca se pusieron a trabajar en las equipaciones que requerían diseño (no así la tercera). El resultado final lo obtuvo el conjunto cartagenero a principios de agosto e incluso se llegaron a filtrar los diseños en la tienda online del club. Finalmente, esa filtración se confirma con la presentación oficial.

La primera equipación del FC Cartagena mantendrá las rayas albinegras verticales clásicas. Este año, algo más finas y numerosas. Esta camiseta tiene los detalles de las mangas y el cuello en color vino sobre blanco, color que predomina en la segunda equipación.

Esta segunda, que no fue presentada ayer, será rojo carmesí o rojo cartagena, como la bandera de la ciudad trimilenaria, con los ribetes del cuello y las mangas en color dorado sobre negro. Ambas camisetas tienen entramados en los colores sólidos con pequeños detalles. Telecartagena, RK Inmohogares y Ribera son los patrocinadores.

La presentación de la primera equipación llegaba este jueves aprovechando un acto en el Cartagonova en el que se dieron cita los dos actores que conforman el músculo del FCCartagena:directiva y patrocinadores.

Fue en el espacio empresarial del estadio municipal, inaugurado en 2019, y que había sufrido, en los últimos años, la dejadez que presidía la entidad albinegra en todas sus facetas. La nueva cúpula albinegra lleva tiempo detrás de la idea de potenciar este espacio y encontró el momento perfecto a pocos días del debut del equipo en casa. El presidente, Alejandro Arribas, fue el maestro de ceremonias para dar un impulso al FCCBusiness.

El FC Cartagena quiere «recuperar la esencia del FCC Business y volver a convertirlo en un punto de encuentro entre el club y el tejido empresarial de la ciudad», según citaba la propia invitación a las empresas patrocinadoras. El primer acto fue contar con su presencia para presentar el nuevo proyecto, el equipo que defenderá los colores albinegros esta temporada y otras iniciativas previstas a futuro. La revelación de la primera y segunda equipación fue el principal reclamo de la jornada vivida este jueves.

Alejandro Arribas abrió el acto ante varias decenas de personas entre las que también se encontraban, además de los socios empresarios, periodistas y jugadores de la primera plantilla como los capitanes Pablo de Blasis y Nacho Martínez. De hecho, fueron el argentino y el madrileño quienes se enfundaron la camiseta local para darla a conocer a los allí presentes.

Las palabras de Alejandro Arribas fueron destinadas a los empresarios que han puesto su confianza en la entidad albinegra a través de su entrada en el FCC Business o bien mediante el ‘Abono empresas’, una fórmula pensada para que las empresas aglutinen a sus trabajadores en las gradas del Cartagonova a menor precio.

También tuvieron la palabra los representantes del patrocinador principal del equipo: Telecartagena. Su gerente, Lydia García Muñoz, estuvo a la cabeza.

El FCC Business fue un espacio ideado por la anterior gestión, al mando de Paco Belmonte. Se inauguró en 2019 tras una reforma del fondo sur del estadio llevada a cabo por la empresa cartagenera Talasur, por ese entonces estrechamente ligada al club. Tras la pandemia que detuvo el fútbol, el proyecto alcanzó gran popularidad con la acogida de hasta 200 empresas en su mejor momento.

No obstante, en 2022 dejó de potenciarse esta rama del negocio y los socios cayeron en picado hasta quedarse unas 60 empresas colaboradoras. La venta del club casi supuso la puntilla al proyecto, pero la nueva directiva vio potencial en la idea. «No todo se ha hecho mal», afirmó Víctor Alonso en una de sus primeras comparecencias públicas tras confirmarse la entrada definitiva de Alejandro Arribas.

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A la entrada del madrileño se sucedieron las conversaciones de empresarios cartageneros que querían ayudar al club. Otros, según el propio presidente albinegro, tuvieron más cautela a la hora de confiar en la nueva propiedad. De cualquier forma, la intención de fomentar el apoyo al club desde el tejido empresarial cartagenero era firme y con el evento de ayer se confirmó.