Carlos Alcaraz, en el US Open: a qué hora juega y dónde ver el partido contra Yibing Wu

Carlos Alcaraz superó las dos primeras rondas del US Open, donde reaparece después de más de cuatro meses de baja por lesión, con solvencia. Roman Safiulin y Jaime Faria fueron sus primeras víctimas. Y hoy tiene un partido trampa, ante un jugador que ocupa el puesto 113 de la ATP, pero que llegó a estar en el 54, el chino Yibing Wu, de 26 años de edad.

La diferencia en la clasificación mundial convierte a Alcaraz como el gran favorito para acceder a los octavos de final. Pero su rival de hoy es un especialista en pista rápida, superficie en la que en Dallas en 2023 logró su único título. En primera ronda se deshizo de Adam Walton en tres sets, y en segunda, de James Duckworth también en tres mangas, demostrando que es un buen sacador que ha recuperado la confianza en su juego.

El chino Yibing Wu, en una imagen del Masters 1000 de Madrid / Alejandro García / EFE

Yibing Wu, que en 2024 sufrió una lesión que solo le dejó disputar cuatro torneos durante el año y que le llevó a caer hasta el puesto 408 de la ATP, fue campeón del US Open Junior en 2017. Destaca especialmente por su potencia y tenis agresivo desde el fondo de la pista. Le gusta llevar la iniciativa, aunque ante Alcaraz lo tendrá complicado.

El único precedente

Solo se han enfrentado el de El Palmar y el chino en una ocasión. Fue en el primer partido de Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghai de 2024. Al pupilo de Samuel López le costó llevarse el partido. De hecho, ganó el primer set, que fue muy duro, en el tie break, y cerró el choque en el segundo con un 6-3.

El año de Wu

Yibing Wu, que inició el año en el puesto 179, se clasificó para el cuadro final del Abierto de Australia, el Grand Slam donde triunfó el murciano, después de superar una dura fase previa. En primera ronda ganó al italiano Nardi, para en segunda caer ante el estadounidense Spizzirri en cinco sets después de ganar los dos primeros y perder el tercero en la muerte súbita.

Su mejor resultado lo firmó en el ATP 500 de Acapulco, donde llegó hasta cuartos de final, para un mes después, en tierra batida, ganar el Challenger de Sarasota (Estados Unidos), un triunfo que le permitió volver a entrar en el ‘top 100’ y lograr plaza directa para Roland Garros, donde en segunda ronda fue eliminado por el italiano Cobolli.

En Wimbledon le tocó medirse en primera ronda a Novak Djokovic, al que sorprendió en el primer set, pero el serbio ganó los tres siguientes para hacerse con la victoria. En los dos últimos torneos no estuvo especialmente brillante. En Cincinnati cayó en la fase previa ante Jaime Faria, mientras que en Winston Salem fue superado por el argentino Comesana en su estreno.

A qué hora y dónde verlo

El encuentro entre Alcaraz y Yibing Wu dará comienzo no antes de las siete de la tarde en España en la pista central, por lo que tras el partido nocturno frente a Faria, el murciano se encuentra con un horario que le gusta más. Se podrá ver a través de Movistar Plus +, en el dial 7 o #Vamos.