¿Se arriesgará el Real Murcia otra vez con Javi Moreno?

El Real Murcia se arriesgó el pasado sábado alineando a Javi Moreno y le salió bien la jugada. Sobre el campo los granas sumaron los tres puntos tras ganar al Hércules en un partido en el que concretamente el extremo almeriense era el encargado de abrir el marcador. Pero ahora el murcianismo está pendiente de qué sucede en los despachos. Y es que el club alicantino no ha dudado en recurrir la alineación indebida del atacante al considerar que arrastraba una sanción del último partido de la temporada 24-25, que no cumplió el pasado curso al marcharse a jugar a Armenia.

«Teníamos de plazo hasta el martes y se presentó el recurso. Ahora estamos a expensas de la respuesta de la Federación», explicaba este jueves en rueda de prensa Paco Peña, director deportivo del Hércules. Ya en los días anteriores el técnico del Hércules, Beto Company, pidió al club que actuara y recordó que las normas «deben ser iguales para todos y cumplirse».

Autorización federativa

Aunque el Real Murcia viene defendiendo desde el mismo día del partido en el Rico Pérez que había consultado a la Federación y que había obtenido el visto bueno para poder contar con Javi Moreno al estar suspendida esa sanción que corresponde a la jornada 38 de la temporada 24-25, la pelota está ahora en el Juez Único de Competición, que deberá resolver sobre el recurso presentado por el club alicantino.

El problema ahora es cuándo llegará esa resolución. Aunque este miércoles ya salieron los acuerdos adoptados por el mencionado organismo federativo sobre las sanciones de la primera jornada, no hay noticias de que se pusiera sobre reclamación del Hércules.

Habrá que ver si hoy hay novedades o si toca esperar, lo que afectaría al Real Murcia en las decisiones que tome sobre Javi Moreno en los próximos dos partidos. Hay que recordar la sanción que el almeriense tiene pendiente de cumplir es de tres encuentros -en teoría se hablaba de que se perdería los duelos ante el Hércules, el Teruel y el Atlético Madrileño-.

De alargarse la respuesta de la Española, no solo se pone en duda el resultado del encuentro en Alicante sino que también puede afectar al de este mismo domingo ante el Teruel si el Real Murcia vuelve a insistir en alinear al extremo almeriense.

Si el Real Murcia apuesta por mantener su alineación, al seguir defendiendo que la Federación había dado el visto bueno, Javi Moreno estaría de inicio en el partido de este domingo en Nueva Condomina, pero el recurso presentado por el Hércules abre un interrogante.

Y es que si Competición confirma posteriormente la alineación indebida de Javi Moreno ante el Hércules y éste ha jugado también este fin de semana frente al Teruel, la victoria ante el conjunto turolense quedaría anulada igual que la del Rico Pérez.

De ahí la encrucijada en la que ahora mismo se encuentra el Real Murcia. Salvo que este viernes llegue la resolución del caso, confirmando la victoria grana en el Rico Pérez o dando el triunfo al Hércules si considera que Javi Moreno no debió jugar por sanción, Sergi Guilló se encontrará este domingo con un problema.

Y es que el técnico deberá consultar a los responsables del club si mantienen la postura y vuelven a incluir al almeriense en el once titular durante el partido del domingo frente al Teruel, primer choque del curso en Nueva Condomina, arriesgándose a perder los puntos en caso de victoria si Competición acaba quitándoles la razón.

La otra opción sería apostar por la cautela y no contar con Javi Moreno por si acaso, aunque esto pueda penalizar deportivamente, y es que no hay que olvidar que el almeriense está llamado a ser uno de los futbolistas que lleven la voz cantante en el equipo de Sergi Guilló.

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Si finalmente el Real Murcia rectifica y no incluye a Javi Moreno en la convocatoria, el técnico grana tendría dos opciones para esa banda derecha. Por un lado estaría Alejandro Meca y por otro aparecería la opción de Diao, último fichaje murcianista en este mercado y que ya ha entrenado esta semana con el grupo.