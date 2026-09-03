El UCAM Murcia jugará un amistoso en la Región el día de la Romería de la Fuensanta

El UCAM Murcia CB va a jugar finalmente cinco partidos amistosos de pretemporada. Solo faltaba por conocer el lugar y el rival del quinto, que será el tercero en el orden cronológico. Y será en un escenario que fue habitual durante muchos años, el pabellón Príncipe Felipe de San Javier, y en un trofeo, el Memorial García Zaragoza-Martínez Pardo, que cumplirá treinta y cinco años de vida en 2026. Por diversas circunstancias, el mismo se ha seguido celebrando con algunos saltos en el tiempo, pero no con dos equipos de ACB como será en esta ocasión.

El martes 15 de septiembre, coincidiendo con la Romería de la Virgen de la Fuensanta, un día que es festivo en la ciudad de Murcia, el UCAM Murcia se enfrentará el MoraBanc Andorra en San Javier. El choque comenzará a las 19:30 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo. Será el tercer encuentro amistoso para los universitarios y el primero ante un rival de la misma categoría, que cuenta en su plantilla con un jugador murciano, el alero de Yecla Chumi Ortega, criado en la cantera murcianista. El choque llegará después de haberse enfrentado los de Sito Alonso el miércoles 9 de septiembre al Albacete, de Primera FEB, en su pista, y el viernes 11 en Yecla al Boca Juniors argentino en Yecla.

Calendario de amistoso del UCAM Murcia CB Miércoles, 9 de septiembre. Lugar: Albacete. Partido: Bueno Albacete-UCAM Murcia. Hora: 19:00. Viernes, 11 de septiembre. Lugar: Yecla. Partido: UCAM Murcia-Boca Juniors. Hora: 19:00. Martes, 15 de septiembre. Lugar: San Javier. Partido: UCAM Murcia-MoraBanc Andorra. Hora: 19:30. Jueves, 17 de septiembre. Lugar: Jaén. Partido. Unicaja Málaga-UCAM Murcia. Hora: 20:30. Domingo, 20 de septiembre. Lugar: Zaragoza. Partido: Casademont Zaragoza-UCAM Murcia. Hora: 12:15.

Antonio García Zaragoza y Ramón Martínez Pardo fueron dos jugadores de la AD Marme San Javier que fallecieron en un accidente de tráfico cuando regresaban de disputar un partido. En su memoria, desde 1986, se celebra un torneo donde el conjunto murciano ha sido un participante habitual. La última vez que se llevó a cabo con la presencia de los universitarios fue en 2019, en un duelo contra el Fuenlabrada que acabó con triunfo de los universitarios por 100-93. Después de varios meses de septiembre sin llevarse a cabo, en 2024 regresó, en ese caso con equipos de Segunda FEB, La Salud Archena y el Globalcaja Quintanar.

Por San Javier han pasado a lo largo de los años equipos como el Limoges, entonces entrenado por Bozidar Maljkovic, que acababa de ser campeón de Europa en 1993, Lucentum Alicante, Cocodriles Townsville de Australia, Unicaja Málaga, los rusos Triumph Lyubertsy y Nizhny Novgorod, Guaros de Lara de Venezuela, Bilbao Basket y Valencia, entre otros. Además, en otras ediciones se ha reservado a equipos de categoría de base o veteranos.

Noticias relacionadas

El MoraBanc Andorra

El rival que se encontrará en San Javier el UCAM Murcia el martes 15 de septiembre ha dado continuidad al proyecto que arrancó como entrenador Zan Tabak a finales de enero de este año tras la destitución de Joan Plaza. El base Rafa Luz, el alero Chumi Ortega, el ala pívot Lazar Mutic y el pívot Artem Pustovyi, todos exjugadores del conjunto murciano, figuran en el plantel del Andorra, que este verano se ha reforzado con el base James Akinjo, que procede el Ironi Ness Ziona israelí; el escolta ex del Gran Canaria Kassius Robertson; el alero Wes Iwundu, que la campaña pasada jugó en Australia e Israel; los ala pívots Cameron McGriff, ex del Salt Lake City Stars de la GLeague, el mencionado Lazar Mutic, un bosnio que estuvo en la cantera universitaria y que llegó a debutar en ACB que estuvo el curso pasado en el BC Lietkabelis lituano, y Owen Aquino, formado en la cantera del Real Madrid y que ha destacado en la NCAA con la Universidad de High Point; y el veterano pívot crota Leon Radosevic, que debutará en ACB tras una larga trayectoria que arrancó en la Cibona de Zagreb y ha pasado por Lietuvos Rytas, Alba Berlín, Brose Bamberg, Bayern Múnich, Dubai, Split y Treviso, los dos últimos la pasada campaña.