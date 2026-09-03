El treinta aniversario del club marca el inicio de la temporada 2026/27 para el Club Fútbol Sala Jumilla

El Club Fútbol Sala Jumilla prepara el inicio de la temporada 2026/27 con la mente puesta en el treinta aniversario de su fundación (año 1927). La entidad jumillana tiene previsto editar una publicación especial de la mano del periodista deportivo J. J. Melero.

La fecha prevista para edición se ha fijado en torno al 8 de agosto del 2027.

Desde el club viene trabajando en las últimas semanas en torno al inicio del campeonato liguero en la Segunda División B con el objetivo de llegar lo más alto posible en esta competición, así como el en torneo de Copa de España Su Majestad el Rey y la Copa Presidente a nivel regional.

Hasta la fecha el Flexliving Jumilla fútbol Sala disputado tres partidos amistosos: Uno en Petrer (Alicante) donde ganó por 0-7 y dos derrotas ante Sangonera la Verde (1-0) y Pilar de la Horadada (2-0); al conjunto vinícola le resta jugar ante Librilla y Mazarrón, antes de la presentación oficial el día 12 de septiembre ante el Pozo Murcia de la Segunda División Nacional de Fútbol Sala.

El inicio de la competición liguera será el fin de semana 19/20 de septiembre con desplazamiento a la ciudad de Ceuta.

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La sala veritas de Bodegas San Isidro de Jumilla ha sido el escenario elegido, una vez más, para la presentación de las equipaciones deportivas del primer y segundo equipo. Al acto asistieron los patrocinadores del club, así como el Presidente del Comité de Fútbol Sala de la Federación Murciana, Luciano Herrero, acompañado del entrenador y presidente del CFS Jumilla, Fran Menchón y Pascual Pérez García, respectivamente.