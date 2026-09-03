La Supercopa, el título preferido de ElPozo Murcia

Para ElPozo Murcia arranca este fin de semana la competición oficial. Será en Barcelona, en el Palau Blaugrana, donde tratará de acabar con una racha de nueve años sin ganar un solo título nacional. Durante todo este tiempo, a sus vitrinas solo ha llevado la Copa Presidente de la Federación Murciana. Demasiado tiempo de sequía para un club con un palmarés que ya quisieran muchos.

Desde 2017 en Sevilla, cuando los murcianos conquistaron la Supercopa, la entidad ha atravesado su particular travesía por el desierto, con proyectos fallidos, empezando por el de Diego Giustozzi y acabando con Javi Rodríguez y Dani Martínez. Llegó Josan González, un cordobés que ya hizo campeón al filial en Segunda División, y arrancó una nueva era que aún no se ha traducido en títulos, pero sí en recobrar parte de la ilusión perdida con ese subcampeonato de liga del curso pasado y el retorno a la UEFA Champions League. Pero los proyectos necesitan éxitos y ElPozo precisa lograrlos cuanto antes para generar confianza en su entorno.

El primer paso lo puede dar ElPozo en Barcelona. Y lo puede hacer con el título que más veces ha ganado en su historia, que en las tres últimas ediciones ha tenido como vencedor a otro club de la Región, Jimbee Cartagena. La última fue en 2016, hace ya una década, cuando se jugaba a partido único. Los murcianos, con dos goles de Miguelín y uno del ciezano Álex, se impusieron al Movistar Inter en Antequera por 3-1. Fue la sexta y, hasta el momento, la última vez que ElPozo ha ganado la Supercopa.

Miguelín, en un partido con ElPozo. | ISRAEL SÁNCHEZ / Israel Sánchez

La primera llegó en 1995 y, además, fue el primer éxito de la historia del club. Los murcianos ganaron al Pinturas Lepanto Zaragoza en dos partidos. Para la siguiente tuvo que esperar once años, hasta 2006, donde en Castellón, con un gol de Cobeta a 24 segundos del final, derrotó en la final al Lobelle Santiago. Frente al mismo rival ganó en 2010, con remontada en la prórroga, y en 2012, en La Coruña, se impuso el Inter Movistar en la tanda de penaltis. Y también contra los madrileños ganó la de 2014, en una final a ida y vuelta, con un triplete de Miguelín.

El Palma, rival en semifinales

El primer escollo en Barcelona este sábado a las 13:30 horas, será el Illes Balears Palma Futsal, un duelo al que llegan los murcianos con las bajas de Ligeiro y Eudo Sousa. Su rival ha incorporado este verano a Diego Nunes, del Benfica, Carlos Gómez, del Córdoba, Rodrigo Monterio, del Ferreira do Zezere, y Júlio Zanotto, del Kairat Almaty. Se han ido Mario Rivillos, Mateus Maia, Lin y Bruno Gomes, mientras que continúan Carlos Barrón, Dennis, Luan Muller (porteros), el murciano Piqueras, Alison, Machado, Ernesto, Deivao, Rodrigo, Lucao, Fabinho, Charuto y David Peña. En el banquillo continúa Antonio Vadillo, quien cumple su decimoquinta temporada en el club.

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La otra semifinal la disputarán el Barça, anfitrión y actual campeón de liga, y el Jaén Paraíso Interior. Y los vencedores se encontrarán el domingo, a partir de las 18:45, en la final. Todos los partidos serán ofrecidos por Teledeporte.