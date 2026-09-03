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El Reto Mar y Tierra abrirá el tercer año del equipo Kuriosos

Fran Segura nadará 10 kilómetros y Joaquín Susmozas correrá 20 en una prueba deportiva para apoyar al único equipo de balonmano inclusivo de la Región de Murcia

Integrantes del equipo de balonmano inclusivo Kuriosos. | L.O.

Integrantes del equipo de balonmano inclusivo Kuriosos. | L.O.

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La Opinión

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El próximo 10 de octubre, a las ocho de la mañana, Cartagena acogerá el Reto Mar y Tierra 2026, una iniciativa solidaria a beneficio de Kuriosos CAB, proyecto del CAB Cartagena y único equipo de balonmano inclusivo de la Región de Murcia.

Desde El Portús hasta la Plaza Mayor del puerto de Cartagena, Fran Segura Quiles, conocido como 'El Hombre de los Mares' y vinculado a #SerCapaz, recorrerá 10 kilómetros a nado. Paralelamente, Joaquín Susmozas, junto a JJ Running Team, completará 20 kilómetros de trail, con 650 metros de desnivel positivo.

Cartel anunciador de la actividad en favor del equipo de balonmano inclusivo Kuriosos

Cartel anunciador de la actividad en favor del equipo de balonmano inclusivo Kuriosos / L.O.

La recaudación ayudará a proporcionar recursos a los jóvenes con diversidad funcional que integran Kuriosos CAB, proyecto coordinado y entrenado por su impulsor, Kike Fernández.

«Esta es la mejor manera de iniciar nuestra tercera temporada: rodeados de personas que creen en nuestros chicos y demuestran que el deporte inclusivo se construye entre todos», señala Kike, quien agradece a organizadores, participantes y colaboradores su generosidad.

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La jornada finalizará con música, comida y actividades. Las aportaciones podrán realizarse mediante Bizum 14131 o transferencia a ES94 2100 1546 2802 0036 0625, indicando DONACIÓN. Se facilitará certificado a quienes lo soliciten.

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