Real Murcia: Una pesadilla de 76 partidos que Sergi Guilló debe terminar

El Real Murcia disputa este domingo su primer partido de la temporada en casa, y lo que debería generar ilusión, en realidad genera incertidumbre. Porque en Primera RFEF, como se ha visto año a año, jugar en Nueva Condomina no es una ventaja para el cuadro grana. Es más, los encuentros en el recinto murcianista se han convertido en una pesadilla para los aficionados.

Solo hay que ver los números. Desde que el Real Murcia se instalara en esta nueva tercera categoría -temporada 22-23-, los granas han disputado un total de 76 partidos en casa, de los que solo han ganado 30. Hasta en 46 ocasiones han salido los aficionados enfadados del estadio al ver que no se cumplían las expectativas.

Da igual que se cierre un curso y se abra otro, da igual quién se siente en el entrenador o que se fiche un estilo de jugador u otro, da igual porque a lo largo de cuatro campañas se ha repetido la misma historia. Incluso en la última, la 25-26, se convirtió en la peor de todas. Los granas, que llegaron a contar con hasta tres entrenadores -Etxeberria, Colunga y Curro Torres- solo fueron capaces de firmar 26 puntos en sus encuentros en Nueva Condomina, cuatro menos que en el año de Fran Fernández y tres menos que en los dos primeros en esta categoría.

En nueve meses completamente decepcionantes, el Real Murcia solo celebró siete victorias en casa, empatando cinco partidos y perdiendo siete.

Con esos números, en los que apenas se suma el 50% de los puntos disputados en casa, es difícil pelear por estar entre los primeros, como ha quedado demostrado. Incluso sacando prácticamente un sobresaliente fuera de casa, como ocurrió con Fran Fernández en la temporada 24-25, no es posible dar el último paso. De hecho, aunque los murcianistas jugaron el play off, eran eliminados a las primeras de cambio por el Nástic al no saber hacer los deberes en la vuelta en Nueva Condomina -después del 1-1 de la ida se cayó en la vuelta en casa por 0-1-.

Aunque el pasado ya es pasado y el Real Murcia ya tiene la mente puesta en la campaña 26-27, Sergi Guilló sabe que mejorar las estadísticas en casa será clave si quiere triunfar en el banquillo grana. Y la primera oportunidad para empezar a hacer un fortín el recinto murcianista llega este domingo. Después de la victoria inicial frente al Hércules (1-2) en el Rico Pérez, el Real Murcia se estrena en Nueva Condomina recibiendo al Teruel, equipo que el pasado curso ya se llevó un punto de su visita a la capital del Segura (0-0).

Solo un triunfo en sus estrenos

Tendrá que cambiar Guilló la cara al Real Murcia en sus partidos como local y tendrá que romper la maldición del primera partido en Nueva Condomina. Porque de los cuatro cursos en la tercera categoría, los granas solo empezaron ganando como local en uno de ellos. Curiosamente fue hace justo un año, cuando el equipo entrenado por Joseba Etxeberría se imponía al Juventud Torremolinos por 1-0 en el recinto murciano.

En las dos temporadas anteriores el Real Murcia se estrenaba ante su público con derrota. En la 23-24 fue el Córdoba el que les amargó el inicio, ganando por 1-3, mientras que en la 24-25, el Yeclano Deportivo sorprendía imponiéndose por 0-1. Y en la 22-23, la primera de los murcianistas en esta categoría, no se pasaba del empate frente al Calahorra (0-0).

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Dicen que las estadísticas están para cambiarlas, y Sergi Guilló tendrá la misión de cambiar una pesadilla que parece no tener fin para el murcianismo.