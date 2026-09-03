El nuevo UCAM Murcia CB, por primera vez al completo

Con la llegada a Murcia del base argentino Juani Marcos, el nuevo UCAM Murcia CB ya está al completo. Y aprovechando que todos los componentes de la plantilla se encuentran en la ciudad por primera vez, el club llevará a cabo esta noche, en la sala Mamba, a partir de las nueve de la noche, un acto con sus aficionados, que por primera vez tendrá la oportunidad de ver de cerca a todos juntos.

Desde que comenzó la pretemporada, Sito Alonso no ha podido contar con todos sus efectivos, que esta campaña son quince. Seis de ellos estuvieron en las Ventanas FIBA, entre los que se encontraban tres de las cuatro novedades para este curso. Pero desde hoy el preparador ya puede trabajar con todos, por lo que podrá incrementar las sesiones tácticas tras unos primeros días donde la preparación física ha predominado. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió que los partidos amistosos no comenzaran hasta la próxima semana, en la que se celebrarán dos, uno el miércoles 9 en Albacete ante el equipo local de Primera FEB, y el segundo el viernes 11 en Yecla frente al Boca Juniors argentino.

El jugador que más partidos y, por tanto, más rodaje acumuló durante la pasada semana con su selección nacional, Guinea, fue el base Souley Boum, quien ya estuvo en Murcia para pasar el reconocimiento médico y después viajó hasta Túnez para disputar tres encuentros de clasificación para el Mundial 2027. El nuevo director de juego murcianista estuvo en pista entre los tres encuentros 98 minutos, en los que aportó 49 puntos -acabó todos con dobles figuras de anotación-.

Pansa posa con la camiseta del UCAM / Prensa UCAM

El otro base universitario en las Ventanas FIBA fue Juani Marcos, el último en llegar ayer a la ciudad, aunque ya pasó una semana a principios de agosto entrenando y adaptándose a su nuevo domicilio. El ex del Barça, que compartió puesto con Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola, disputó dos con Argentina. En el primero, en la victoria ante Puerto Rico, estuvo 9 minutos en pista y aportó 2 puntos. En el segundo, en la derrota ante Canadá, jugó 11:40 minutos y se fue hasta los 9 puntos y 2 asistencias.

Sander Raieste es un fijo en la selección de Estonia, con la que jugó dos partidos, ante Hungría y Finlandia, estando en ambos 25 minutos en pista. Los dos acabaron con derrota para los estonios, con los que el alero murcianista aportó una media de 8 puntos y 5,5 rebotes.

Otro fijo, en este caso con Rumanía, es el pívot Emanuel Cate, que disputó partidos de clasificación para el Eurobasket 2029. En el triunfo ante Dinamarca sumó 6 puntos y 8 rebotes; y en la derrota ante Bulgaria, 15 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias.

Marcis Steinbergs, por su parte, estuvo con Letonia, donde en el primer partido se enfrentó a la Croacia de Toni Nakic. Mientras que el pívot letón jugó 15:18 minutos, en los que no anotó y aportó un rebote, el ala pívot croata estuvo 17:12 minutos en pista, en los que sumó 9 puntos. El letón ex del Manresa, en la victoria ante Israel, estuvo más acertado en ataque, con 6 puntos y 4 rebotes en 13:30 minutos. Por su parte, Nakic, quien cumplirá su segunda campaña en Murcia, también venció con su selección, en este caso ante Holanda, en un encuentro donde estuvo 19:03 minutos en pista y anotó 4 puntos y capturó 2 rebotes.

Ahora a todos ya les toca pasar página y centrarse en el UCAM Murcia para una temporada que comenzará el domingo 27 de septiembre en la pista del Girona y donde los universitarios tendrán un arranque complicado con enfrentamientos ante Barça, Tenerife y Valencia en las cuatro primeras jornadas.